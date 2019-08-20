Kanada Başbakanı Trudeau'ya muhalefetten "Cihatçı Jack" baskısı: Yardım edilmesin
16 dakika önce
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, "Cihatçı Jack" olarak bilinen Jack Letts'e İngiliz vatandaşlığından çıkmasının ardından yapılacak herhangi bir yardıma karşı muhafazakar muhaliflerin baskısı altında.
Kanada'da muhafazakar muhalefet, "Cihatçı Jack" olarak bilinen Jack Letts'e devletin herhangi bir yardımda bulunmaması için Başbakanı Justin Trudeau'ya 'baskı' uyguluyor.
Kanada ve İngiltere çifte vatandaşlığı bulunan Cihatçı Jack verdiği bir röportajda, Kanada'nın kendisini 2 yıldır tutulduğu Kürt cezaevinden Kuzey Amerika'da başka bir cezaevine gitmesi anlamına gelse dahi çıkarmasını umduğunu söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 01:29
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