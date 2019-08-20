Son Dakika Haberleri: Kanada Başbakanı Trudeau'ya muhalefetten "Cihatçı Jack" baskısı: Yardım edilmesin
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Kanada Başbakanı Trudeau'ya muhalefetten "Cihatçı Jack" baskısı: Yardım edilmesin

16 dakika önce

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, "Cihatçı Jack" olarak bilinen Jack Letts'e İngiliz vatandaşlığından çıkmasının ardından yapılacak herhangi bir yardıma karşı muhafazakar muhaliflerin baskısı altında.

Kanada Başbakanı Trudeau'ya muhalefetten
Kanada'da muhafazakar muhalefet, "Cihatçı Jack" olarak bilinen Jack Letts'e devletin herhangi bir yardımda bulunmaması için Başbakanı Justin Trudeau'ya 'baskı' uyguluyor.

Kanada ve İngiltere çifte vatandaşlığı bulunan Cihatçı Jack verdiği bir röportajda, Kanada'nın kendisini 2 yıldır tutulduğu Kürt cezaevinden Kuzey Amerika'da başka bir cezaevine gitmesi anlamına gelse dahi çıkarmasını umduğunu söyledi.
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Justin Trudeau, Kanada, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 01:29 
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