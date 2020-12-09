Kanada, BioNTech ve Pfizer aşısına onay veren ikinci ülke oldu
09.12.2020 20:27
Kanada, BioNTech ve Pfizer'ın geliştirdiği koronavirüs (Covid-19) aşısına onay veren ikinci ülke oldu.
Kanada, BioNTech ve Pfizer'ın geliştirdiği koronavirüs (Covid-19) aşısına onay veren ikinci ülke oldu.
Health Canada, Pfizer ve BioNTech'in koronavirüs aşısını onaylayarak Birleşik Krallık'tan sonra bunu yapan ikinci ülke oldu. Kuzey Amerika ülkesi, hızlandırılmış onaya izin veren yeni bir ara sipariş sistemi kapsamında aşıya yeşil ışık yaktı. İngiltere, ülkenin sağlık otoriteleri tarafından yayınlanan benzer acil onayın ardından Salı günü ülke genelinde 'V-Day' adlı toplu aşılama programını başlatmıştı.
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