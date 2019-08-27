Son Dakika Haberleri: Kanada Brezilya'ya Amazonlar için 15 milyon dolar ve yangın söndürme uçakları gönderecek
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Kanada Brezilya'ya Amazonlar için 15 milyon dolar ve yangın söndürme uçakları gönderecek

26 dakika önce

Kanada Başbakanı Justin Trudeau Amazon ormanlarının kurtarılması için ülkesinin bölgeye yangın söndürme uçakları göndereceğini söyledi.

Kanada Brezilya'ya Amazonlar için 15 milyon dolar ve yangın söndürme uçakları gönderecek, System.String[]

Kanada Başbakanı Justin Trudeau Amazon ormanlarının kurtarılması için ülkesinin bölgeye yangın söndürme uçakları göndereceğini söyledi.


G-7 zirvesinde ayrılmadan önce basına açıklama yapan Justin Trudeau, Kanada'nın yine yangın söndürme faaliyetlerinde kullanılması için 15 milyon dolar mali destek vereceğini bildirdi.

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Justin Trudeau, Amazon, Kanada, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 11:15 
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