Son Dakika Haberleri: Kanada Büyükelçisi Christopher Cooter'den MÜSİAD İzmir'e ziyaret
Son Dakika Güncel Haber

Kanada Büyükelçisi Christopher Cooter'den MÜSİAD İzmir'e ziyaret

45 dakika önce

Kanada Büyükelçisi Christopher Cooter, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı ve Yönetim Kurulu Üyelerini ziyaret etti.

Kanada Büyükelçisi Christopher Cooter'den MÜSİAD İzmir'e ziyaret, System.String[]

Kanada'nın Ankara Büyükelçisi Christopher Cooter'i ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, Büyükelçi Cooter'e Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin çalışmaları ve faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.

İzmir'in gerek üretim, gerekse de dış ticaret alanında önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Saygılı, "MÜSİAD olarak yurt içinde 86 noktada olduğu gibi yurt dışında da 94 farklı ülkede toplamda 224 nokta ile hizmet veren Türkiye'nin dünyadaki en yaygın STK'sı olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Üyelerimizin Kanada ile daha fazla ortak proje ve çalışmalarını hayata geçirmek üzere iki ülke arasında işbirliklerimizin gelişerek devam edeceğine inanıyorum" dedi.

İzmir ziyaretinde MÜSİAD İzmir Başkanı ile bir araya gelip işbirliği anlamında görüşmek istediğini söyleyen Kanada Büyükelçisi Christopher Cooter, Türkiye ve Kanada arasındaki ticaretin giderek arttığını ve bu gelişmelerin önünü açacak tüm desteklere açık olduklarını belirtti.

MÜSİAD'ın çok değerli, köklü ve güvenilir bir kuruluş olduğunu söyleyen Cooter, "Türkiye ve Kanada arasındaki işbirliklerinin ve yatırımların güçlenmesini çok önemsiyoruz. MÜSİAD üyelerinin sektörel açılımlarında Konsolosluk olarak elimizden gelen desteği vermeye hazırız" dedi.

Karşılıklı sohbet havasında gerçekleşen ziyaret sonunda MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, Büyükelçi Cooter'e ziyaret anısına İzmir Saat Kule kabartmalı tabak hediye etti.

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Türkiye, Kanada, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 12:09 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Seçmenin yüzde 51.8'i İBB Başkanı İmamoğlu'ndan memnun değil
TEKNOFEST İstanbul'u 1 milyon 720 bin kişi ziyaret etti Türkiye'nin güvenli bölge adımı sonrası PKK/YPG'den sınırda bayrak oyunu Yavaş'tan makam aracı açıklaması: Plakaları internetten yayınlayacağız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 12:55:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kanada Büyükelçisi Christopher Cooter'den MÜSİAD İzmir'e ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]