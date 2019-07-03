Kanada Büyükelçisinden Başkan Büyükerşen'e ziyaret

Bir dizi gezi ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Eskişehir'e gelen Kanada Ankara Büyükelçisi Christopher Cooter, eşi ile birlikte Başkan Büyükerşen'i ziyaret etti. Görüşmede Kanada ile Türkiye arasında son yıllarda gelişen ilişkilerden bahseden Cooter, "Türkiye ile olan ilişkilerimiz özellikle son 1 yıl içinde fazlasıyla gelişti. Özellikle ticaret, ekonomi ve eğitim alanında uyum içinde çalışmalar yürütüyoruz. Kanadalı yatırımcıları Türkiye'de iş yapmaya teşvik ediyoruz. Eskişehir'de yatırımcıların tercih edebileceği, ulaşım yönünden çok artıları olan güzel bir şehir. Daha önce de şehrinize gelmiş olmama rağmen her geldiğimde farklı bir bilgi öğreniyor, ayrı bir güzelliğinden etkileniyorum. İnanıyorum ki sizlerin de katkısı ile kültür sanat, kadın çalışmaları ve teknoloji alanlarında ortak projeler geliştirebiliriz" dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak uluslararası ilişkilere her zaman önem verdiklerini ifade eden Başkan Büyükerşen "Dünya'nın dört bir yanından edindiğimiz kardeş şehirler ile kültürel, sanatsal ve sosyal ilişkiler içerisindeyiz. Özellikle yerel yönetimler arasında kurulan ilişkilerin daha sağlam temeller ve samimiyet üzerine inşa edildiğine inanıyorum. Sizin de ifade ettiğiniz gibi birçok alanda ortak çalışmalar yürütebiliriz" diyerek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.