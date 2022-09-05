Kanada'daki bıçaklı saldırının şüphelileri hakkında tutuklama emri çıkarıldı - Son Dakika
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Kanada'daki bıçaklı saldırının şüphelileri hakkında tutuklama emri çıkarıldı

05.09.2022 22:03
Kanada'daki bıçaklı saldırının şüphelileri hakkında tutuklama emri çıkarıldı

Kanada'da 10 kişinin öldüğü bıçaklı saldırılarda yaralı sayısı 18'e yükselirken, bıçaklı saldırıların şüphelileri Damien Sanderson ve Myles Sanderson hakkında tutuklama emri çıkarıldı.

Kanada'da 10 kişinin öldüğü bıçaklı saldırılarda yaralı sayısı 18'e yükselirken, bıçaklı saldırıların şüphelileri Damien Sanderson ve Myles Sanderson hakkında tutuklama emri çıkarıldı. Şüpheliler cinayet ve cinayete teşebbüs ile suçlandı.

Kanada'nın Saskatchewan eyaletinde 13 farklı noktada düzenlenen ve 10 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı saldırılarda yaralı sayısı 18'e yükseldi. Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırıları düzenlediklerinden şüphelenilen 31 yaşındaki Damien Sanderson ve 30 yaşındaki Myles Sanderson hakkında tutuklama emri çıkarıldığı belirtilerek, cinayet ve cinayet teşebbüsü ile suçlandıkları ifade edildi. Polis, şüphelilerin henüz yakalanamadığını aktardı.

Kanada Kraliyet Atlı Polisi Komiser Yardımcısı Rhonda Blackmore yaptığı açıklamada, polisin şüphelileri yakalamak için tüm imkanları seferber ettiğini belirterek, "Bu trajediden sorumlu kişileri bulmak, tutuklamak ve güvenliğinizi sağlamak için elimizdeki tüm insani, araştırma ve teknolojik kaynakları kullanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Blackmore, yüzlerce polisin bu dava üzerinde çalıştığını vurguladı. - OTTAWA

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Kaynak: İHA

Kanada, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kanada'daki bıçaklı saldırının şüphelileri hakkında tutuklama emri çıkarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kanada'daki bıçaklı saldırının şüphelileri hakkında tutuklama emri çıkarıldı - Son Dakika
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