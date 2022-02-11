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Kanada'da 150 milyon yıllık dinazor fosilinde grip ve boğaz ağrısı semptomları bulundu - Son Dakika

Kanada'da 150 milyon yıllık dinazor fosilinde grip ve boğaz ağrısı semptomları bulundu

11.02.2022 19:40
Kanada'da 150 milyon yıllık dinazor fosilinde grip ve boğaz ağrısı semptomları bulundu

Kanadalı bilim insanları, 150 milyon yıllık bir dinazor fosili üzerinde yaptıkları çalışmada, boğaz ağrısı ve grip semptomlarına dair kanıtlar buldu.

Kanadalı bilim insanları, 150 milyon yıllık bir dinazor fosili üzerinde yaptıkları çalışmada, boğaz ağrısı ve grip semptomlarına dair kanıtlar buldu.

Toronto Üniversitesinden Cary Woodruff başkanlığındaki bir araştırma ekibi, 150 milyon yıllık ilk kuş tarzı bir dinozorda akciğer hastalığı vakasının kanıtını sağlayabilecek bir fosil üzerinde çalıştı.

Araştırmacılar, dinazorun fosilinde buldukları kanıtlara, şarkıcı Dolly Parton'un isminden esinlenerek Dolly adını verdi.

CanadianPress'e konuşan Woodruff, fosilleşmiş dinazor kalıntıların ilk olarak 1990'da Yellowstone Ulusal Parkı yakınlarında bulunduğunu söyledi.

Woodruff'a göre dinozor öldüğünde 20 yaşın altındaydı ve fosilin geçmişi yaklaşık 150 milyon yıl önceki Jura Dönemi'nin sonlarına dayanıyordu.

Woodruff, "Dolly'de yaşadıklarımız, kuşlarda bulunan solunum yolu enfeksiyonlarıyla çok uyumluydu. Kuşların mantar sporlarını solumaktan aldıkları bir solunum hastalığına çok ama çok benziyordu." dedi.

Dinozorun boynunda "daha önce hiç görülmemiş" anormal şekil ve dokuya sahip kemik çıkıntılar bulduğunu belirten Woodruff, "Solunum dokusunu birbirine bağlayan yuvaların sınırları genellikle pürüzsüzdür, ancak bu örnekteki kemik büyümesi anormal, topaklı ve dokulu"' diye konuştu.

Cary Woodruff, enfeksiyonun akciğerlerden kemiklere taşındığını ve bunun da hastalığın ne kadar şiddetli olduğunu gösterdiğini kaydetti.

Woodruff, bugüne kadar araştırmacıların dinozor fosillerinde kırık ve iyileşmiş kemikler, diş apseleri, artrit ve kanser gibi travma belirtileri bulduğunu ancak bu örneğin özel olduğunu ifade ederek, elde ettikleri kanıtların, dinozorların da kuşlarda görülen rahatsızlıklardan muzdarip olduğunu gösterdiğine dikkati çekti.

İnsanları enfekte eden bir dizi grip türünün kuşlardan geldiğini belirten Woodruff, şunları kaydetti:

"Kuşlar, hapşırma, öksürme, boğaz ağrısı, ateş, ishal, baş ağrısı, solunum güçlüğü ve kilo kaybı gibi insanlara benzer belirtiler gösterirler. Kalıntılar, Dolly'nin grip veya zatürre benzeri semptomlar yaşadığını gösterdi. Bu tür enfeksiyonlar, tedavi edilmezse kuşlarda ölümcül olabilir. Bir zaman makinesine atlayıp Dolly'nin bu enfeksiyonla hayatta olduğu zamana geri dönebilseydiniz, bunun çok çok hasta bir hayvan olduğunu çok açık bir şekilde görebilirdiniz."

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Dolly Parton, Dinazor, Dinozor, Grip, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kanada'da 150 milyon yıllık dinazor fosilinde grip ve boğaz ağrısı semptomları bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kanada'da 150 milyon yıllık dinazor fosilinde grip ve boğaz ağrısı semptomları bulundu - Son Dakika
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