Kanada'da 18 Mart Çanakkale Zaferi etkinliği - Son Dakika

Kanada'da 18 Mart Çanakkale Zaferi etkinliği

21.03.2021 02:59
Kanada'da 18 Mart Çanakkale Zaferi etkinliği, System.String[]

Kanada'da, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü, Çanakkale Zaferi'nin 106'ıncı yıl dönümü dolayısıyla çevrim içi bir etkinlik düzenlendi.

Kanada'da, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü, Çanakkale Zaferi'nin 106'ıncı yıl dönümü dolayısıyla çevrim içi bir etkinlik düzenlendi.

Toronto Din Hizmetleri Ataşeliği ve Kanada Diyanet Vakfı tarafından organize edilen etkinliğe, Türkiye'nin Ottawa Büyükelçisi Kerim Uras, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Suat Hayri Aka, Toronto Başkonsolosu Sinem Mingan, Montreal Başkonsolosu Sencer Yöndem, Vancouver Başkonsolosu Taylan Tokmak, Toronto Din Hizmetleri Ataşesi Cihan Yalçınkaya, Toronto Eğitim Ataşesi Bülent Çiftçi ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Program, tüm şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı, ardından Kur'an-ı Kerim okundu.

Ottawa Büyükelçisi Kerim Uras, burada yaptığı konuşmada, Çanakkale Zaferi'nin, Türk milletinin bağımsızlık aşkını ve çelikten iradesini tüm dünyaya gösterdiğini söyledi.

Uras, savaşlardan ve bin bir türlü zorluktan bitap düşmüş Türk ulusuna boyunduruk vurma hayallerinin 106 yıl evvel Çanakkale'de en ağır darbelerden birini aldığını belirterek, "Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale Cephesi'nde Anafartalar Grubu Komutanı olarak sergilediği üstün askeri deha ve Mehmetçiğin gösterdiği eşsiz cesaret, yenilmezlik iddiasındaki ordulara, dönemin İngiliz Harp Kabinesinin tabiriyle 'Çanakkale'nin geçilmez' olduğunu kanıtlamıştır." dedi.

Çanakkale'de milli birlik ve beraberlik ateşiyle yakılan meşalenin, Kurtuluş Savaşı'na ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolu aydınlatmanın yanında tüm mazlum milletlere de esin kaynağı olduğunu dile getiren Uras, şunları kaydetti:

"Türk milleti inanç ve kararlılıkla yazdığı bu destanla hem kendi kaderinin hem de dünya tarihinin seyrine yön vermiştir. Bu yıl aynı zamanda İstiklal Marşımızın kabulünün 100. yıl dönümünü idrak ediyoruz. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un, her bir dizesine Türk milletinin vatan, bayrak ve hürriyet aşkını eşsiz bir ifade gücüyle ilmek ilmek dokuduğu bu şaheser, ulusal birliğimizin ve dayanışmamızın ebedi simgesi olmuştur."

Büyükelçi Suat Hayri Aka da Çanakkale Zaferi'nin, söz konusu vatan olduğunda neler yapılabileceğinin en büyük ve muhteşem delili olduğunu söyledi. Aka, "Hasta adam dedikleri bir millet, dünyanın en büyük ordularına karşı zafer kazanmıştır. Hem öyle bir zafer ki kaybedenlerin bile Türk ordusuna saygı duymasına sebep olmuştur." dedi.

Program, Toronto Din Hizmetleri Ataşeliği Görevlisi Ahmet Hamdi Karahan'ın okuduğu dua ile sona erdi.

Çanakkale Zaferi, İstiklal Marşı, Çanakkale, Kanada, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kanada'da 18 Mart Çanakkale Zaferi etkinliği - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Al Hilal'de Bafetimbi Gomis, El Kadisiyah ile oynanan maçta baygınlık geçirdi AK Parti'den İstanbul Sözleşmesi yerine Ankara Mutabakatı hamlesi Hangi ilde kaç vaka var? İstanbul'daki koronalı sayısı bir ilçe nüfusu kadar Fenerbahçe'den G.Saraylıları sinirlendirecek paylaşım: Eze eze, ağlatarak Türkiye Barolar Birliği'nden İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Türkiye'nin imzasını çekmesi hukuka aykırı Türkiye Naci Ağbal'ın görevden alınmasını konuşurken ünlü anketçiden bomba iddia: Asıl değişim çarşamba günü Kanal İstanbul Projesi'ne devlet garantisi verildi Ağbal'ın görevden alınması piyasaları nasıl etkileyecek? Ünlü ekonomistten bomba yorum
Melih Bulu, Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğünden istifa ettiği iddialarını yalanladı Melih Bulu, Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğünden istifa ettiği iddialarını yalanladı         
00:46
Diyarbakır'ın Şenyayla bölgesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Muş'a bağlandı Diyarbakır'ın Şenyayla bölgesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Muş'a bağlandı         
00:09
Lille'de prim krizi! Futbolcuların maaşları açığa çıktı, Burak ayrıntısı dikkat çekti Lille'de prim krizi! Futbolcuların maaşları açığa çıktı, Burak ayrıntısı dikkat çekti         
23:45
Eski sevgilisi tarafından kaçırılan genç kız, KADES sayesinde kurtarıldı Eski sevgilisi tarafından kaçırılan genç kız, KADES sayesinde kurtarıldı         
22:45
Minik çocuğa şiddet görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı Minik çocuğa şiddet görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı         
21:11
F.Bahçe'den gidişi olay olmuştu! Yıldız futbolcu yeni takımında gole doymuyor F.Bahçe'den gidişi olay olmuştu! Yıldız futbolcu yeni takımında gole doymuyor         
20:01
PKK sempatizanları, AK Partili vatandaşların araçlarını yaktı PKK sempatizanları, AK Partili vatandaşların araçlarını yaktı         
19:24
Özel hayatı kariyerini bitirmişti! Akıllanmayan futbolcu 2 kadınla ilişki yaşıyor Özel hayatı kariyerini bitirmişti! Akıllanmayan futbolcu 2 kadınla ilişki yaşıyor         
18:06
Kayıp ihbarı yapılan karı koca araç içinde başlarından vurulmuş şekilde bulundu Kayıp ihbarı yapılan karı koca araç içinde başlarından vurulmuş şekilde bulundu         
15:53
İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin eleştirilere Soylu'dan cevap: Bizi, topluma karşı sorumlu kılan bu sözleşmenin varlığı değildir İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin eleştirilere Soylu'dan cevap: Bizi, topluma karşı sorumlu kılan bu sözleşmenin varlığı değildir         
15:20
Eşiyle yasak aşk yaşadığını düşündüğü için komşusunu öldüren şahıs, müebbet alınca mahkeme başkanına teşekkür etti Eşiyle yasak aşk yaşadığını düşündüğü için komşusunu öldüren şahıs, müebbet alınca mahkeme başkanına teşekkür etti         
15:09
Programlarıyla yıllara damga vuran Esra Ceyhan, değişimiyle yeniden gündem oldu Programlarıyla yıllara damga vuran Esra Ceyhan, değişimiyle yeniden gündem oldu         
14:05
Türkiye feshetti, bir anda gündem oldu! İşte İstanbul Sözleşmesi'ni kabul etmeyen 11 ülke ve gerekçeleri Türkiye feshetti, bir anda gündem oldu! İşte İstanbul Sözleşmesi'ni kabul etmeyen 11 ülke ve gerekçeleri         
13:23
Borcu olan esnafa müjde! Faizler silinecek, 18 ay taksit yapılacak Borcu olan esnafa müjde! Faizler silinecek, 18 ay taksit yapılacak         
12:16
Köpeğe tecavüz ederken yakalandı, hayvanseverler isyan etti: Videoyu izlemeye devam edemedik Köpeğe tecavüz ederken yakalandı, hayvanseverler isyan etti: Videoyu izlemeye devam edemedik         
12:16
Erdoğan'ın imzasıyla feshedildi! Peki neydi bu İstanbul sözleşmesi? İşte 5 maddede özeti Erdoğan'ın imzasıyla feshedildi! Peki neydi bu İstanbul sözleşmesi? İşte 5 maddede özeti         
12:03
Erol Köse'nin İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesiyle ilgili paylaşımı takipçilerini kızdırdı Erol Köse'nin İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesiyle ilgili paylaşımı takipçilerini kızdırdı         
09:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2021 03:13:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kanada'da 18 Mart Çanakkale Zaferi etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei