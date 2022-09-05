Kanada'da bıçaklı saldırı: 10 ölü, 15 yaralı - Son Dakika
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Kanada'da bıçaklı saldırı: 10 ölü, 15 yaralı

05.09.2022 11:13
Kanada'da bıçaklı saldırı: 10 ölü, 15 yaralı

Kanada'da 2 kişi tarafından 13 noktada düzenlenen bıçaklı saldırılarda 10 kişi hayatını kaybetti, en az 15 kişi de yaralandı.

Kanada'da 2 kişi tarafından 13 noktada düzenlenen bıçaklı saldırılarda 10 kişi hayatını kaybetti, en az 15 kişi de yaralandı.

Kanada'nın Saskatchewan eyaletinde 2 kişi tarafından 13 noktada bıçaklı saldırı düzenlendi. Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırıların James Smith Cree Nation'daki çeşitli noktalarda ve Saskatoon kentinin kuzeydoğusundaki Weldon köyünde gerçekleştiği belirtildi. Yerel toplulukların hedef alındığı saldırılarda 10 kişi hayatını kaybetti, en az 15 kişi de yaralandı. Kanada Kraliyet Atlı Polisi Komiser Yardımcısı Rhonda Blackmore, bazı kurbanların direkt olarak hedef alındığını bazılarının ise rastgele öldürüldüğünü söyledi. Kurbanların 13 noktada bulunduğu ifade eden Blackmore, "Eyaletimizde bugün meydana gelen olay korkunç" ifadelerini kullandı. Blackmore, polisin First Nation topluluğunda yerel saatle 06.00'dan önce bıçaklama olaylarıyla ilgili ihbarlar aldığını söylerken, 2 şüphelinin saldırıları gerçekleştirdikleri bölgenin yaklaşık 335 kilometre güneyindeki Regina kentinde görüldükleri öğrenildi.

"Şüphelilere yaklaşmayın"

Regina Polisi Evan Bray yaptığı açıklamada, şüphelilerin hala Regina şehrinde olduklarını düşündükleri söyledi. Bölge halkını güvenli bölgelerde kalmaya çağıran Bray, "Regina bölgesindeyseniz, önlem alın ve olduğunuz noktada kalın. Şüpheli kişilere yaklaşmayın. Otostopçuları araçlarınıza almayın. Şüpheli kişileri, acil durumları veya bilgileri 911'e bildirin. Polisin yerlerini ifşa etmeyin" dedi. Şüphelilerin, 31 yaşındaki Damien Sanderson ve 30 yaşındaki Myles Sanderson olduğu açıklandı.

"Yas tutuyoruz"

Kanada Başbakanı Justin Trudeau olayın ardından yaptığı açıklamada, "Bugün yaşanan korkunç saldırılar nedeniyle harap oldum ve şok içerisindeyim. Bu trajik saldırılardan etkilenen herkesle ve Saskatchewan halkıyla birlikte yas tutuyoruz" ifadelerini kullandı.

James Smith Cree Nation, çoğunlukla avcılık, balıkçılık ve çiftçilikle uğraşan ve nüfusu yaklaşık 3 bin 400 civarında bulunan yerel bir topluluk. - OTTAWA

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Kaynak: İHA

Kanada, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kanada'da bıçaklı saldırı: 10 ölü, 15 yaralı - Son Dakika

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