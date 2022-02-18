Üye Girişi
Kanada'da 2 protesto lideri tutuklandı - Son Dakika

Kanada'da 2 protesto lideri tutuklandı

18.02.2022 11:25
Kanada'da 2 protesto lideri tutuklandı

Kanada'da konvoylu aşı karşıtı protestolarının ardından 2 protesto liderinin tutuklandığı bildirildi.

Kanada'da konvoylu aşı karşıtı protestolarının ardından 2 protesto liderinin tutuklandığı bildirildi.

Kanada'da kamyon sürücülerinin "Özgürlük Konvoyu" adıyla zorunlu aşı uygulamasına ve Covid-19 tedbirlerine karşı başlattıkları protestoların ardından göz altılar devam ediyor. Geçtiğimiz Pazartesi günü Başbakan Justin Trudeau'nun Kanada'da acil durum yasasının yürürlüğe girdiğini açıklamasının ardından Tamara Lich ve Chris Barber isimli protesto liderleri dün gözaltına alındı. Başbakan Trudeau, acil durum yasasını savunarak, protestoların ülkenin ulusal ekonomisine zarar verdiğini ve kamu güvenliğini tehdit ettiğini söyledi. Hükümet, protestoların son bulması için göstericilere eyleme devam ettikleri takdirde kamyonlarına el konulup, sigortalarının iptal edileceğini ve tutuklanacaklarını söyleyerek uyardı. Kanada Başbakan Yardımcısı Chrystia Fireeland de hükümet tarafından göstericilerin banka hesaplarının dondurulduğunu bildirdi.

1980 yılında güncellenen yasa hiç uygulanmamıştı

Kanada'da 1980'lere kadar Savaş Tedbirleri Yasası olarak bilinen yasa, 1988'de Acil Durumlar Yasası adını aldı. Savaş Tedbirleri Yasasına, Birinci ve İkinci Dünya Savaşları sırasında ve en son 1970 yılında dönemin başbakanı Pierre Elliott Trudeau tarafından Quebec'te yaşanan rehine krizinde başvurulmuştu. Acil Durumlar Yasası, değişen haliyle bugüne kadar hiç uygulanmamıştı. Federal düzeyde olağanüstü hal uygulaması anlamına da gelen Acil Durumlar Yasası, ulusal bir acil durumu, "Kanadalıların yaşamlarını, sağlıklarını veya güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye atan ve sınır değerlerini aşacak şekilde geçici bir acil ve kritik durum" olarak nitelendiriyor. - OTTAWA

Kanada'da 2 protesto lideri tutuklandı
Kanada'da 2 protesto lideri tutuklandı

YORUMLAR
500

Başbakan, Protesto, Kanada, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kanada'da 2 protesto lideri tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:27 Öldürülen 18 yaşındaki gencin ardından 'seyreltme' projesi başlatıldı! 4 bin 514 Suriyeli ilçeden ayrıldı
11:27 Böylesi sahalarda ender yaşanır! Fenerbahçe-Slavia Prag maçında hakem sakatlandı, yedeği yoktu!
11:23 Artan talep fiyatlara yansıdı! Gram altın 830 liradan alıcı buluyor
11:22 Milli Savunma Bakanı Akar, gündemle ilgili konuştu: Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediğimizi söyledik
11:18 Bu bir "kimin eli kimin cebinde beli değil" haberidir: Ünlü adam sosyetik güzelle evli ama başka bir ünlü kadınla beraber, karısı ise ünlü işadamıyla!
11:15 Güne yükselişle başlayan dolar, 13,62 seviyelerinde alıcı buluyor.
11:05 İsimlerini açıklamayan ABD'li yetkililer iddia etti: Önümüzdeki birkaç günde Rusya, Ukrayna'ya saldıracak
10:44 O İstanbul'un en efsane otobüsü! Üzerinde güneş batmıyor ama motoru arızalanabilyor
09:43 Tayland'da insanlık dışı görüntüler! Maymunları bez çantalara koyup asmışlar
10:33 Eljif Elmas, Barcelona maçında öyle bir hareket yaptı ki maça damga vurdu!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2022 11:35:55. #1.12#
SON DAKİKA: Kanada'da 2 protesto lideri tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement