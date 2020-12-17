Kanada'da 2021 Eylül ayına kadar isteyen herkesin aşılanacağı açıklandı - Son Dakika

Kanada Halk Sağlığı Ajansı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı takvimi kapsamında, isteyen herkesin, gelecek yıl Eylül ayına kadar aşılanacağını açıkladı.

Kanada Halk Sağlığı Ajansından CBC'ye yapılan açıklamada, aşılama çalışmaları ve yeni aşı sevkiyatlarının devam ettiği belirtilerek, "Mevcut verilere dayanarak, 2021 yılının 3. çeyreğinin sonunda, Kanada, her Kanadalıya aşı sunabilmek için yeterli sayıda doza sahip projeler gerçekleştiriyor." denildi.

Açıklamada, "Dozların teslimi için zaman çizelgeleri; aşı firmalarının üretimi, klinik deney zaman çizelgeleri, bu deneylerin sonuçları ve müteakip yasal başvurulara bağlı olarak değişiyor. Tüm bu unsurları akılda tutarak, 2021'de tüm Kanadalılar için yeterli aşı sağlama hedefimize ulaşabileceğiz." ifadeleri kullanıldı.

CBC'nin haberine göre Kanada, yedi farklı ilaç şirketi tarafından geliştirilen ya da çalışmaları devam eden aşılardan şu ana kadar 418 milyon doz satın almak için anlaşma imzaladı.

Kanada bu kapsamda, Pfizer-BioNTech'ten 76 milyon doz aşı alacak. Pfizer Kanada'ya, 2021'de en az 20 milyon doz aşı teslim edecek.

Kanada, Pfizer-BioNTech tarafından geliştirilen aşının ilk sevkiyatını pazartesi günü almıştı.

Aşının 30 bin dozluk ilk partisi, ön saflarda görev yapan sağlık çalışanları ile yaşlı bakım merkezlerinde kalanlar için kullanılıyor.

Kanada'nın aşı alacağı diğer firmalar ve dozları ise şöyle:

Moderna 56 milyon doz, Medicago 76 milyon doz, AstraZeneca 20 milyon doz, Johnson & Johnson 38 milyon doz, Novavax 76 milyon doz, Sanofi ve GlaxoSmithKline 72 milyon doz ve COVAX 15 milyon doz.