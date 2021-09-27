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Kanada'da 39 işçi madende mahsur kaldı - Son Dakika

Kanada'da 39 işçi madende mahsur kaldı

27.09.2021 22:20
Kanada'da 39 işçi madende mahsur kaldı, System.String[]

NEW Kanada'nın Ontario eyaletindeki bir madende meydana gelen kaza sonucu 39 kişinin mahsur kaldığı duyuruldu.

NEW Kanada'nın Ontario eyaletindeki bir madende meydana gelen kaza sonucu 39 kişinin mahsur kaldığı duyuruldu.

Vale adlı şirkete ait madende pazar günü yerel saatle 11.30'da kaza meydana geldi. Şirketten, yer altında mahsur kalan 39 işçiyi kurtarma çalışmalarının devam ettiği açıklandı.

Şirket, yerin 1258 metre altında bulunan maden kuyusunda meydana gelen kaza sonucunda işçileri taşıyan sistemin kapanması nedeniyle 39 kişinin yer altında kaldığını, kimsenin yaralı olmadığını ve işçilere gıda ve ilaç ulaştırılabildiğini bildirdi.

Ontario'nun Sudburry bölgesinde 2014 yılında faaliyete geçen madende toplam 200 işçinin çalıştığı belirtildi.

Ontario, Kanada, Pazar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kanada'da 39 işçi madende mahsur kaldı - Son Dakika


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