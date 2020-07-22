- Kanada'da 45. kattan sandalye fırlatan kıza 2 bin dolar para cezası - Son Dakika

- Kanada'da 45. kattan sandalye fırlatan kıza 2 bin dolar para cezası

TORONTO - Kanada'nın Toronto şehrinde oturduğu rezidansın 45. katından aşağı sandalye atan genç kıza 2 bin dolar para cezası verildi.

Kanada'nın Toronto şehrinde geçtiğimiz yılının Kasım ayında Marcella Zoia isimli genç kız, oturduğu rezidansın 45. katından aşağı sandalye fırlatırken, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile Kanada'da gündem olmuştu. Söz konusu video Kanadalıların tepkisini çekerken, savrulan sandalye ise bebek arabasındaki çocuğun ve annesinin hemen yanına düştü. Zoia, sosyal medya hesabına yüklediği videoyu saatler sonra silse de cezadan kaçamadı. Görüntülerin yayılmasının ardından Marcella Zoia'ya dava açıldı.

Mahkemeye sunulan kanıtlarda genç kızın, olayın gerçekleştiği günün öncesinde sarhoş olduğu ve bu davranışı hala alkolün etkisiyle yaptığı belirtildi. Ancak bugün görülen davada mahkeme, 20 yaşındaki genç kıza 2 bin dolar (yaklaşık 14 bin TL) para cezası ve 150 saat toplum hizmeti cezası verdi. Zoia ise yaşanan durumdan üzgün olduğunu, yaptığı eylemin insanları ciddi şekilde yaralayabileceğini ve davranışının sorumluluğunu üstleneceğini belirtti.