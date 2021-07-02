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Kanada'da 49 dereceyi bulan rekor sıcaklıklar bir köyün yüzde 90'ını kül etti - Son Dakika
BBC

Kanada'da 49 dereceyi bulan rekor sıcaklıklar bir köyün yüzde 90'ını kül etti

02.07.2021 11:16

Kanada'nın Lytton köyünde şimdiye kadar görülmüş en yüksek sıcaklıklar hissedildi. Orman yangınları sebebiyle köyün yüzde 90'ı kül olurken, vatandaşların hayatını ise daha önce verilen tahliye talimatı kurtardı. Alevlerin 15 dakika içinde sardığı köyün Belediye Başkanı Jan Polderman, yaşamını kurtarabildiği için şanslı olduğunu belirtti.

Sıcak hava dalgası, Kuzey Amerika'nın büyük kısmını etkisi altına aldı. Kanada'da şimdiye kadar görülen en yüksek hava sıcaklığının kaydedildiği köyün yüzde 90'ının, orman yangınları nedeniyle kül olduğu belirtildi.

BELEDİYE BAŞKANI: GERİYE PEK BİR ŞEY KALMADI

Bölge milletvekili Brad Vis, British Columbia eyaletinde bulunan Lytton köyünde ve çevredeki kritik önemdeki altyapıda büyük hasar olduğunu söyledi. Lytton Belediye Başkanı Jan Polderman BBC'ye yaptığı açıklamada "Yaşamımı kurtarabildiğim için şanslıyım. Lytton'dan geriye pek bir şey kalmadı. Yangın her yerdeydi" dedi.

SICAKLIKLAR 49,6'YA KADAR ÇIKTI

Daha önceden köy sakinlerine tahliye talimatı veren Polderman, alevlerin köyü 15 dakika içinde sardığını anlattı. Köyde bu hafta içinde 49,6 derecelik rekor sıcaklık görülmüştü.

Kanada'nın batısındaki British Columbia eyaletinde son beş gün içinde 486 kişi hayatını kaybetti. Bölgede son üç ila beş yılda sadece üç sıcaklık bağlantılı ölüm kayıtlara geçmişti. Hayatını kaybedenlerin çoğunun, havalandırmasız evlerde tek başına yaşayanlar oldukları bildirildi.

EŞYALARINI BİLE ALAMADAN KAÇTILAR

Vancouver'ın 260 kilometre kuzeybatısında bulunan, 250 dolayında kişinin yaşadığı köyün birçok sakini, duman ve alevler köyü sardığı sırada, eşyalarını bile alamadan kaçmak zorunda kaldı.

Belediye Başkanı Polderman "15 dakika içinde tüm köyü alevler sardı. İnsanlar evcil hayvanlarını ve anahtarlarını aldılar, arabalarına atladılar ve kaçtılar" dedi.

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Son Dakika Dünya Kanada'da 49 dereceyi bulan rekor sıcaklıklar bir köyün yüzde 90'ını kül etti - Son Dakika Dünya

BBC

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