Son Dakika Haberleri: Kanada'da 70 milyon yıllık fosil bulundu
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Kanada'da 70 milyon yıllık fosil bulundu

26 dakika önce

TORONTO (AA) – Kanada'da bir maden ocağında çalışan işçilerin, 70 milyon yıl yaşında olduğu belirtilen deniz sürüngeni (Mosazor) fosili bulduğu bildirildi.

Kanada'da 70 milyon yıllık fosil bulundu, System.String[]
TORONTO (AA) – Kanada'da bir maden ocağında çalışan işçilerin, 70 milyon yıl yaşında olduğu belirtilen deniz sürüngeni (Mosazor) fosili bulduğu bildirildi.
Alberta eyaletindeki Kanada Kraliyet Tyrrell Palaeontoloji Müzesi Direktörü Dan Spivak yaptığı açıklamada, Lethbridge yakınlarındaki bir maden ocağında çalışan işçilerin, gerçek bir tarih öncesi fosiline rastladığını aktardı.
Kaya kütlesinin içine sıkışmış halde bulunan ve mosazor denilen fosilin, dinozordan daha çok bir deniz canavarı olduğunu belirten Spivak, "Bu canlı, (Kuzey Amerika kıtasının erken jeolojik devirlerinde bulunan iç deniz) Bearspaw Denizi'nde yaşıyordu. Fosil hala kayalarla kaplı, ancak diğer benzer hayvan türlerinden gördüklerimize dayanarak, bu büyük bir deniz sürüngeniydi. Biraz daha keskin bir burnu olan bir komodo ejderi gibi görünüyor." diye konuştu.
Fosilin 6,5 ila 7 metre büyüklüğünde olduğunu ifade eden Spivak, "Kafatası 1 metre olan fosil keskin sivri dişlere sahip. Şu an gezegende yaşayan ve bununla karşılaştırılabilir tür bulunmuyor. Nesli tamamen tükenmiş ve hiçbir canlı analogu olmayan bir hayvan grubu." dedi.
Fosilin bulunduğu maden ocağında kazı yapanların mücevherat sektöründe kullanılan gökkuşağı taşı çıkarttıklarını anlatan Spivak, "Bu kişiler, ne aradığını bilen ve buldukları taşlardaki farklılığı görebilen insanlar. Bizi aradıklarında bir ekiple madene geldik ve mosazor fosilini müzeye taşıdık. Bu şeyler, 72 milyon yıl önce Alberta'nın büyük bir bölümünü kaplayan denizlerde yaşıyorlardı." ifadelerini kullandı.
Müze direktörü Spivak, maden ocağının fosilin bulunduğu bölümünün kapatıldığını ve işçilerin madenin başka bir bölümüne taşındığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 07:13 Kaynak: AA
Kuzey Amerika, İşçi, Kanada, Teknoloji
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