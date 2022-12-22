Kanada'da 8 genç kız, buluştukları evsiz adamı öldürdü! Olayın nedeni hala bilinmiyor - Son Dakika
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Kanada'da 8 genç kız, buluştukları evsiz adamı öldürdü! Olayın nedeni hala bilinmiyor

22.12.2022 10:59

Kanada'da sosyal medya aracılığıyla buluştukları belirtilen sekiz genç kız 59 yaşındaki evsiz bir adamı öldürdü. Kızların neden bir araya geldiği ise gizemini koruyor.

Toronto polisi, pazar günü sabah saatlerinde kent merkezinde 3'ü 13, 3'ü 14 ve 2'si 16 yaşında sekiz kızın, bir kişiye bıçakla saldırdığını açıkladı.

ALKOL ŞİŞESİNİ ALMAYA ÇALIŞTILAR

Kızların sosyal medya aracılığıyla bir araya geldiğini belirten polis, kızların adamın alkol şişesini almaya çalıştığı olayda 59 yaşındaki evsizin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

NEDEN BİR ARAYA GELDİKLERİ BİLİNMİYOR

Kızların bir araya geliş sebebinin bilinmediğini ifade eden polis, grubun gözaltı sürecinin devam ettiği bilgisini paylaştı. Polis, olay yerinde çeşitli silahların bulunduğunu, kızların ailelerine bilgi verildiğini belirtti.

Kaynak: AA
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