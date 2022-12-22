Kızların bir araya geliş sebebinin bilinmediğini ifade eden polis, grubun gözaltı sürecinin devam ettiği bilgisini paylaştı. Polis, olay yerinde çeşitli silahların bulunduğunu, kızların ailelerine bilgi verildiğini belirtti.

Toronto polisi, pazar günü sabah saatlerinde kent merkezinde 3'ü 13, 3'ü 14 ve 2'si 16 yaşında sekiz kızın, bir kişiye bıçakla saldırdığını açıkladı.

Kaynak: AA

Kanada, evsiz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kanada'da 8 genç kız, buluştukları evsiz adamı öldürdü! Olayın nedeni hala bilinmiyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.