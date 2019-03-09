Kanada'da 9 Saatlik Rehine Krizi

Kanada'da bir banka şubesine girerek çalışanları rehin alan şahıs 9 saatin ardından teslim oldu.

Kanada'da bir banka şubesine girerek çalışanları rehin alan şahıs 9 saatin ardından teslim oldu.



Kanada'nın Montreal kentinde 50 yaşındaki silahlı adam, bir banka şubesine girerek 4 çalışanı 9 saat rehin aldı. Kimsenin yaralanmadığı olayda silahlı soyguncu, 9 saatin ardından rehineleri serbest bırakarak teslim oldu. Polis, 9 saatlik bekleyişin ardından rehineleri serbest bırakıp teslim olan adamı geniş güvenlik önlemleri altında polis aracına bindirilip götürdüklerini olayda kimsenin zarar görmediğini açıkladı. - MONTREAL

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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