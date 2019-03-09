Son Dakika Haberleri: Kanada'da 9 Saatlik Rehine Krizi

Kanada'da 9 Saatlik Rehine Krizi

7 dakika önce

Kanada'da bir banka şubesine girerek çalışanları rehin alan şahıs 9 saatin ardından teslim oldu.

Kanada'da 9 Saatlik Rehine Krizi, System.String[]
Kanada'da bir banka şubesine girerek çalışanları rehin alan şahıs 9 saatin ardından teslim oldu.

Kanada'nın Montreal kentinde 50 yaşındaki silahlı adam, bir banka şubesine girerek 4 çalışanı 9 saat rehin aldı. Kimsenin yaralanmadığı olayda silahlı soyguncu, 9 saatin ardından rehineleri serbest bırakarak teslim oldu. Polis, 9 saatlik bekleyişin ardından rehineleri serbest bırakıp teslim olan adamı geniş güvenlik önlemleri altında polis aracına bindirilip götürdüklerini olayda kimsenin zarar görmediğini açıkladı. - MONTREAL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 09:59 Kaynak: İHA

Polis, Montreal, Kanada, 3. Sayfa
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