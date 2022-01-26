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Kanada'da 93 isimsiz mezar daha bulundu - Son Dakika

Kanada'da 93 isimsiz mezar daha bulundu

26.01.2022 10:37
Kanada'da 93 isimsiz mezar daha bulundu

Kanada'da eski bir yatılı okul arazisinde 93 isimsiz mezar tespit edildi.

Kanada'da eski bir yatılı okul arazisinde 93 isimsiz mezar tespit edildi.

Kanada'nın British Columbia eyaletinde yerli çocukların kaldığı eski bir yatılı okul olan St. Joseph Misyonu Yatılı Okulu yakınlarında 93 isimsiz mezar bulundu. Williams Lake First Nation (WLFN), radar da dahil olmak üzere çeşitli teknolojileri kullanarak arazide jeofiziksel bir araştırma yaptı. WLFN Şefi Willie Sellars düzenlediği basın toplantısında, mezarların okul arazisinin içinde bulunduğunu açıkladı. Sellars, First Nation'ın son 9 ayda yürütülen soruşturmasının jeofizik çalışmalara ek olarak arşiv araştırmalarını ve hayatta kalanlarla kapsamlı röportajları da içerdiğini belirterek, "Bu yolculuk, araştırma ekibimizi insan davranışının en karanlık köşelerine götürdü" dedi.

"Belgeler kasıtlı olarak gizleniyor"

Sellars ayrıca, çocukların okuldayken kaybolduklarına veya hayatlarını kaybettiklerine dair raporların olduğunu ancak bunların hükümet, kilise yetkilileri ve polis tarafından 'kasıtlı olarak gizlendiğini' söyledi.

Ulusal Hakikat ve Uzlaşma Merkezi (NCTR) tarafından yapılan açıklamada ise ölüm kayıtlarına dayanarak okullarda yaklaşık 4 bin 100 çocuğun öldüğünün tahmin edildiği fakat gerçek sayının muhtemelen çok daha yüksek olduğu belirtildi. Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu, yatılı okullara zorla gönderilen çok sayıda yerli çocuğun asla eve dönmediğini de söyledi.

WLFN üyelerinin çoğu, 1891'de açılan ve 1981'e kadar faaliyet gösteren St. Joseph Misyonu Yatılı Okulu'na gitmeye zorlanmıştı. Okul binalarının büyük çoğunluğu 40 yıl önce kapatılmasının ardından yıkıldı. - OTTAWA

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Araştırma, Kanada, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kanada'da 93 isimsiz mezar daha bulundu - Son Dakika


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