Kanada'da ABD'den ithal edilen şeftalilerde Salmonella virüsü endişesi - Son Dakika

Kanada'da ABD'den ithal edilen kırmızı soğanda Salmonella virüsünün tespit edilmesinin ardından, uzmanlar ABD'den ithal edilen şeftalilerde de Salmonella virüsü olabileceği endişe ile incelemelerini sürdürüyor.

Kanada'da son birkaç hafta içinde hızlı artan Salmonella salgının nedenini araştıran halk sağlığı uzmanları bu salgının ABD'den ithal edilen kırmızı soğanla ilişkili olduğunu bulmuştu. Kanada'daki marketlerden, restoranlardan bu ürünlerin toplatılırken, toplam 379 vaka tespit edilmişti. Salgının devam etmesiyle ilgili araştırmalarını sürdüren uzmanlar, yine ABD'den ithal edilen şeftalilerde de Salmonella virüsü olabileceği endişesi incelemelerini sürdürüyor. Kanada Gıda Denetleme Kurumu, halkı ABD menşeili şeftali almamaları konusunda uyarıyor. Kanada hükümeti, şeftali sevkiyatı yapan ABD'li şirketten ürünlerini toplaması çağrısı yaptı.

Öte yandan sağlık kurumu, ürünlerin toplu olarak satılmış ve bir marka adıyla satışa sunulmuş olabileceğini ifade ederek, Kanadalıları çok dikkatli olmaları konusunda uyardı. Oluşturulan raporda, Prima Sweet Value Wawona, Sweet 2 Eat, Sweet O, Wawona, Wegmans ve Extrafresh dahil olmak üzere farklı etiketlere sahip 11 ürün marka listelendi. Sağlık Ajansı, Salmonella bulaşmış yiyeceklerin çürük görünmeyeceğini veya kokmayacağını ancak yine de virüs bulaştıracağını ifade etti. - OTTAWA