Son Dakika Haberleri: Kanada da ABD'nin Golan Kararını Tanımadı

Kanada da ABD'nin Golan Kararını Tanımadı

56 dakika önce

Kanada Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Golan Tepeleri konusundaki kararını, "Uluslararası hukuka uygun olarak Kanada, İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki kalıcı kontrolünü tanımamaktadır.

Kanada da ABD'nin Golan Kararını Tanımadı, System.String[]
Kanada Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Golan Tepeleri konusundaki kararını, "Uluslararası hukuka uygun olarak Kanada, İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki kalıcı kontrolünü tanımamaktadır." açıklamasıyla reddetti.

Kanada Dışişleri Bakanlığı, Golan Tepeleri'ni İsrail toprağı olarak tanıyan ABD'nin kararının ardından yazılı bir açıklama yaptı.

Bakanlığın açıklamasında, "Uluslararası hukuka uygun olarak Kanada, İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki kalıcı kontrolünü tanımamaktadır. Kanada'nın bu konuda uzun süredir devam eden pozisyonu değişmemiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Güç kullanarak bir toprağın ilhak edilmesi uluslararası hukuk tarafından yasaklanmıştır. Tek taraflı olarak herhangi bir sınır değişimi kararı, kurallar üzerine kurulu uluslararası düzenin esasına aykırıdır. Kanada, İsrail'in güçlü bir dostudur. İsrail'in yanındayız ve onun komşularıyla barış ve güvenlik içinde yaşama hakkını savunuyoruz."

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararını imzalaması, uluslararası kamuoyunda büyük tepki toplamaya devam ediyor.

Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB), Türkiye, İngiltere, Rusya, Arap Birliği ve diğer birçok ülke ve uluslararası kurum, ABD yönetiminin tek taraflı kararını tanımadığını açıkladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 12:14 Kaynak: AA

Golan Tepeleri, İsrail, Kanada, Avrupa Birliği, Güncel
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