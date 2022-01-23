Kanada'da aşı karşıtı kamyonculardan protesto - Son Dakika

Kanada'da aşı zorunluluğu getirilen tır sürücüleri, kararı protesto için araçlarıyla başkente girecek.

Alberta eyaletinde yaşayan Tamara Lich tarafından 14 Ocak'ta gofundme.com sitesinde başlatılan kampanya, bir haftada ülkenin tamamına yayıldı.

Kampanya sonunda ülkenin tüm eyaletlerinden hareket edecek tırların 29 Ocak'ta başkent Ottawa'daki federal parlamento binası önünde toplanması öngörülüyor.

"Freedom Convoy 2022" (Özgürlük Konvoyu) adı verilen kampanyaya şu ana kadar 20 bine yakın kişi destek verdi.

Kampanya ile hükümetin aldığı, ABD'ye gidecek tüm kamyon sürücülerine Kovid-19 aşısı zorunluluğu kararı protesto ediliyor.