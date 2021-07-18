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Kanada'da aşırı sıcaktan ölenlerin sayısı, bilinenden fazla çıktı! Ölümcül sıcaklarda 808 kişi can vermiş - Son Dakika

Kanada'da aşırı sıcaktan ölenlerin sayısı, bilinenden fazla çıktı! Ölümcül sıcaklarda 808 kişi can vermiş

18.07.2021 12:50
Kanada'da aşırı sıcaktan ölenlerin sayısı, bilinenden fazla çıktı! Ölümcül sıcaklarda 808 kişi can vermiş, System.String[]

British Columbia Adli Tıp Kurumu, Kanada'nın batı eyaletlerini etkisi altına alan aşırı sıcakların neden olduğu can kaybı sayısının açıklananında üzerinde olduğunu bildirdi. Yapılan açıklamada, British Columbia eyaletinde aşırı sıcaklar nedeniyle 25 Haziran-1 Temmuz tarihlerini kapsayan dönem için daha önce 719 olarak açıklanan can kaybı sayısının 808 olduğu ifade edildi. Kanada'yı haziran ayından bu yana etkisi altına alan sıcaklıkların olumsuz etkisi hala sürüyor.

Aşırı sıcaklardaki en ölümcül günün 29 Haziran olduğu belirtilen açıklamada, bu tarihte Lytton köyünde kaydedilen 46,9 santigrat derece sıcaklığın Kanada için "yeni bir rekor" olduğu ve kayıtlara geçen 808 can kaybının 300'ünün 29 Haziran'da kaydedildiği ifade edildi. Kuruma göre, eyalette son 5 yılın aynı döneminde bildirilen ortalama ölüm sayısı 198'di.

British Columbia Adli Tıp Kurumu Başkanı Lisa Lapointe, 3 Temmuz'da yaptığı yazılı açıklamada, 25 Haziran- 1 Temmuz döneminde eyalet genelinde aşırı sıcaklardan toplam 719 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

"YAŞLILARI MÜMKÜN OLDUĞUNCA SIK KONTROL EDİN"

Lisa Lapointe, ölenlerin çoğunun yaşlılar olduğuna işaret ederken, bu kişilerin çoğunun havalandırması yetersiz evlerde ve tek başına yaşadıklarına dikkati çekti. Lapointe, halka çağrısını tekrarlayarak, "Çevrenizde yaşayan yaşlıları mümkün olduğunca sık kontrol edin" tavsiyesinde bulundu.

ARTAN KÜRESEL SICAKLIĞIN ETKİSİ

Öte yandan Batı Kanada'da yaşanan aşırı sıcakları inceleyen uluslararası iklim bilimci grup World Weather Attribution, yaşananları "Son derece nadir" olarak nitelendirdi. Grup, küresel sıcaklıklar arttıkça bunun gibi aşırı sıcak hava dalgalarının daha olası hale geleceği konusunda uyardı.

YÜZLERCE AYRI NOKTADA ORMAN YANGININA SEBEP OLDU

Kanada'nın batı eyaletleri haziran ayının son haftasından bu yana aşırı sıcakların etkisi altında bulunuyor. Aşırı sıcaklar, bölgede yüzlerce ayrı noktada orman yangınlarına da neden oluyor.

Kanada'da aşırı sıcaktan ölenlerin sayısı, bilinenden fazla çıktı! Ölümcül sıcaklarda 808 kişi can vermiş

Adli Tıp Kurumu, 1 Temmuz, Haziran, Kanada, Dünya, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Kanada'da aşırı sıcaktan ölenlerin sayısı, bilinenden fazla çıktı! Ölümcül sıcaklarda 808 kişi can vermiş - Son Dakika Dünya


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ŞU AN BURADASINIZ: Kanada'da aşırı sıcaktan ölenlerin sayısı, bilinenden fazla çıktı! Ölümcül sıcaklarda 808 kişi can vermiş - Son Dakika
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