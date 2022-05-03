Kanada'da asırlık ömür sürenlerin sayısı rekor seviyeye ulaştı - Son Dakika
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Kanada'da asırlık ömür sürenlerin sayısı rekor seviyeye ulaştı

03.05.2022 00:30
Kanada'da asırlık ömür sürenlerin sayısı rekor seviyeye ulaştı

Kanada'da 100 yaş ve üzeri yaşayanların sayısının son 50 yılda rekor seviyede arttığı açıklandı.

Kanada'da 100 yaş ve üzeri yaşayanların sayısının son 50 yılda rekor seviyede arttığı açıklandı.

Kanada İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan son verilere göre, 100 yaş ve üstü Kanadalıların sayısı 1971'de 1065 iken, 2021 nüfus sayımında 9 bin 545'e yükseldi. Kurum verilerine göre, asırlık ömür süren 9 bin 545 Kanadalının 7 bin 715'i kadınlardan oluşuyor.

Kurum açıklamasında, artışın basit nüfus artışıyla açıklanamayacağı, 1971'de her 100 bin Kanadalıdan sadece 4,9'unun 100 yaş veya üzeri olduğu, 2021'de ise bu oranın 100 binde 25,8'e çıktığı kaydedildi.

-Ülkenin iş gücü ordusu da yaşlanıyor

Ülkede 2016 yılında, 65 yaş ve üstü grubundakiler, 15 yaş ve altındaki çocuklar grubundan 96 bin daha fazlayken, bu rakam sadece beş yıl sonra, 2021 yılında bir milyonu aştı.

Önümüzdeki 20 yıl içinde, Kanada'nın 65 yaş ve üstü olan yaşlı nüfusunun yüzde 68 oranında artmasının öngörüldüğü açıklamada, bu yaş grubundaki insan sayısının 2037 yılında 10,4 milyona ulaşacağının tahmin edildiği bildirildi.

Verilere göre, Kanada nüfusunun yüzde 19'u 65 yaş ve üzeri. Nüfusun yüzde 22'si de, insanların emekli olmaya hazırlandığı 55 ile 64 yaş grubunda bulunuyor.

-Kanada toplumu yaşlandı

Kurumun son verilerinin, 'Kanada toplumu yaşlanıyor' ifadesini değiştirdiğine dikkati çeken uzmanlar, bunun yerine 'Kanada toplumu yaşlandı' demenin daha doğru olacağı görüşünde birleşiyor.

Kurum verilerine göre Kanada, çok düşük doğurganlık oranına sahip. Kadın başına 1,4 olan çocuk sayısı, nüfusu sabit tutmak için gereken 2,1'lik yenileme oranının da çok altında bulunuyor.

Dışarıdan alınan göçün, bebek açığını kapatmaya ve ortaya çıkan toplumsal yaşlanmayı telafi etmeye yardımcı olabileceği ancak bunu tersine çeviremeyeceği belirtilen açıklamada, ülke nüfusunun 2021 yılı nüfus sayımında 36 milyon 991 bin 981 olduğu kaydedildi.

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Togo Cumhuriyeti, Kanada, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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