Son Dakika Haberleri: Kanada'da ayı saldıran Fransız turist hayatını kaybetti
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Kanada'da ayı saldıran Fransız turist hayatını kaybetti

1 saat önce

Kanada'nın Kuzeybatı Toprakları bölgesinde bulunan Tulita'da arkadaşıyla kamp yapan Fransız turist Julien Gauthier, ayı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Kanada'da ayı saldıran Fransız turist hayatını kaybetti, System.String[]
Kanada'nın Kuzeybatı Toprakları bölgesinde bulunan Tulita'da arkadaşıyla kamp yapan Fransız turist Julien Gauthier, ayı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Kanada'nın Kuzeybatı Toprakları bölgesindeki Tulita'da Mackenzie Nehri yakınlarında arkadaşıyla kamp kuran Julien Gauthier (44) isimli Fransız turist ayı saldırısında yaşamını yitirdi. Boz ayının, Gauthier'le arkadaşının uyuduğu sırada şafak vaktinde kamp alanına gelerek Fransız turiste saldırdığı öğrenildi. Hayatını kaybeden Gauthier'in Kanada'ya 1 Ağustos tarihinde geldiği açıklandı.

Fransa'nın Britanya Senfoni Orkestrasında çalışan Julien Gauthier'in arkadaşı, hayatını kaybeden Fransız besteci ve müzisyenin Kanada'nın kuzeyini yıllardır ziyaret etmek istediğini ifade ederken saldırı hakkında açıklamada bulunmak istemediğini de belirtti.

Kanada Kraliyet polisi, ülkede ayı saldırıların çok nadir gerçekleştiğini hatırlatırken Kuzeybatı bölgesinin 'vahşi doğa alanı' olması nedeniyle diğer bölgelere kıyasla çok daha tehlike arz ettiği uyarısında bulundu. - OTTAWA
Mackenzie, turist, Kanada, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 12:40 Kaynak: İHA
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