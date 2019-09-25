Son Dakika Haberleri: Kanada'da ayıların yol ortasında kavgası böyle görüntülendi
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Kanada'da ayıların yol ortasında kavgası böyle görüntülendi

1 saat önce

Kanada'da ayıların yol ortasında kavgası böyle görüntülendiKanada (DHA) - Kanada'da yaşayan Cari McGillivray, seyir halinde bulunduğu yolda 2 boz ayının kavgasını görüntüledi.

Kanada'da ayıların yol ortasında kavgası böyle görüntülendi

Kanada (DHA) - Kanada'da yaşayan Cari McGillivray, seyir halinde bulunduğu yolda 2 boz ayının kavgasını görüntüledi. Cari McGillivray, görüntüleri "Bu nadir olayı sizinle paylaşmak istedim" mesajı ile sosyal medya hesabından paylaştı.

Kanada'da ayıların yol ortasında kavgası böyle görüntülendi

Kanada, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 02:19 Kaynak: DHA
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