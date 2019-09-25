Kanada'da ayıların yol ortasında kavgası böyle görüntülendi
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Kanada'da yaşayan Cari McGillivray, seyir halinde bulunduğu yolda 2 boz ayının kavgasını görüntüledi.
Kanada Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 02:54 Kaynak: DHA
'da yaşayan Cari McGillivray, seyir halinde bulunduğu yolda 2 boz ayının kavgasını görüntüledi. Cari McGillivray, görüntüleri Bu nadir olayı sizinle paylaşmak istedim mesajı ile sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüler büyük ilgi gördü.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Ayıların kavgası
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