Son Dakika Haberleri: Kanada'da ayıların yol ortasında kavgası böyle görüntülendi
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Kanada'da ayıların yol ortasında kavgası böyle görüntülendi

18 dakika önce

Kanada'da yaşayan Cari McGillivray, seyir halinde bulunduğu yolda 2 boz ayının kavgasını görüntüledi.

Kanada'da ayıların yol ortasında kavgası böyle görüntülendi, System.String[]
Kanada'da yaşayan Cari McGillivray, seyir halinde bulunduğu yolda 2 boz ayının kavgasını görüntüledi. Cari McGillivray, görüntüleri Bu nadir olayı sizinle paylaşmak istedim mesajı ile sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüler büyük ilgi gördü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Ayıların kavgası


Kanada, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 02:54 Kaynak: DHA
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