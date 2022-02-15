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Kanada'da ayrımcılığın sembolü Gassy Jack heykeli yıkıldı - Son Dakika

Kanada'da ayrımcılığın sembolü Gassy Jack heykeli yıkıldı

15.02.2022 14:33
Kanada'da ayrımcılığın sembolü Gassy Jack heykeli yıkıldı

Kanada'nın Vancouver kentinde kaçırılan ya da katledilen yerli kadın ve kız çocuklarını anmak için gerçekleştirilen gösteride ayrımcılığın sembolü olarak gösterilen Gassy Jack heykeli yıkılarak kırmızı boyayla boyandı.

Kanada'nın Vancouver kentinde kaçırılan ya da katledilen yerli kadın ve kız çocuklarını anmak için gerçekleştirilen gösteride ayrımcılığın sembolü olarak gösterilen Gassy Jack heykeli yıkılarak kırmızı boyayla boyandı.

Kanada'nın Vancouver kentinde kayıp yerli kadın ve kız çocuklarını anmak için her yıl düzenlenen Kadınları Anma Yürüyüşü gerçekleştirildi. Bu yıl 31.si düzenlenen yürüyüşte Gastown semtinde yer alan ve yerlilere yönelik ayrımcılığın sembolü olarak gösterilen Gassy Jack'in heykeli, göstericilerin hedefi oldu. İp bağladıkları heykeli yerle bir eden göstericiler, heykele kırmızı boya da sıktı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Yerlilere karşı baskının sembolü

Daha önce de tartışma konusu olan heykelin kaldırılması için 23 binden fazla imza toplanmıştı. Yerlilere karşı baskının bir sembolü olarak görülen Gassy Jack, Squamish First Nation yerlilerinden 12 yaşındaki bir kız çocuğuyla evlendiğinde 40 yaşındaydı. - VANCOUVER

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Vancouver, Kanada, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kanada'da ayrımcılığın sembolü Gassy Jack heykeli yıkıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kanada'da ayrımcılığın sembolü Gassy Jack heykeli yıkıldı - Son Dakika
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