Kanada'da bankaya soygun girişimi: 2 ölü, 6 yaralı - Son Dakika
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Kanada'da bankaya soygun girişimi: 2 ölü, 6 yaralı

30.06.2022 00:59
Kanada'da bankaya soygun girişimi: 2 ölü, 6 yaralı

Kanada'nın Britanya Kolumbiyası eyaletindeki bir bankaya soygun girişiminde bulunan şahıslar ve polis arasında yaşanan çatışmada 2 saldırgan öldürüldü, 6 polis yaralandı.

Kanada'nın Britanya Kolumbiyası eyaletindeki bir bankaya soygun girişiminde bulunan şahıslar ve polis arasında yaşanan çatışmada 2 saldırgan öldürüldü, 6 polis yaralandı.

Kanada'nın Britanya Kolumbiyasi eyaletindeki Saanich bölgesinde bulunan bir bankaya 2 saldırgan tarafından soygun girişiminde bulunuldu. Olay yerine gelen Greater Victoria bölge polisi ile 2 saldırgan arasında çatışma çıktı. Silah seslerinin yükseldiği çatışmada, 2 saldırgan polis tarafından etkisiz hale getirildi. Polisten yapılan açıklamada, 3'ü ağır toplam 6 polisin yaralandığı aktarıldı.

Evler tahliye edildi

Saanich Emniyet Müdürü Dean Duthie, polisin araca yerleştirilmiş muhtemel bir patlayıcı şüphesi nedeniyle sürdürdüğü araştırma çerçevesinde bölgedeki bazı evlerin tahliye edildiğini söyledi. Son 27 yıldır Saanich bölgesinde böyle bir saldırının gerçekleşmediğini belirten Duthie, "Bu toplumu sarsan bir olay. İnsanlar bundan etkilendi ve biz de bunu bilincindeyiz" dedi. Müşterilerin, banka çalışanlarının ve diğer vatandaşların olayda yaralanmadığı için memnun olduğunu söyleyen Duthie, "Böylesine kaotik ve trajik bir olayda hiçbir vatandaşın yaralanmaması gerçekten sevindirici" ifadelerini kullandı. - OTTAWA

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Kaynak: İHA

Britanya, Kanada, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kanada'da bankaya soygun girişimi: 2 ölü, 6 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kanada'da bankaya soygun girişimi: 2 ölü, 6 yaralı - Son Dakika
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