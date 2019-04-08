Kanada'da Başörtü Yasağına Protesto
30 dakika önce
– Kanada'da Quebec eyaleti yerel hükümetinin sunduğu 'Bill 21' isimli yasa tasarısı, kamu çalışanlarının başörtüsü ve inanç özgürlüklerini engellediği gerekçesiyle protesto edildi.
– Kanada
'da Quebec eyaleti yerel hükümetinin sunduğu 'Bill 21' isimli yasa tasarısı, kamu çalışanlarının başörtüsü ve inanç özgürlüklerini engellediği gerekçesiyle protesto edildi.
Yerel medya, Pazar günü öğleden sonra Montreal
şehir merkezinde toplanan binlerce kişinin, hazırlanan 'Bill 21' ismindeki yasa tasarısının, kamu çalışanlarının başörtüsü ve inanç özgürlüklerini engellediği gerekçesiyle protesto yürüyüşü yaptığını duyurdu.
Protesto yürüyüşünde birçok kadının, "Quebec Fransa
değildir! Farklıklar çok yaşa!" diye bağırdığı, birçok sivil toplum örgütünün de protestoya katıldığı belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 06:24 Kaynak: DHA
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