Kanada'da beş yerli topluluğu kendi kendilerini yönetmek için devletle anlaşma imzaladı - Son Dakika
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Kanada'da beş yerli topluluğu kendi kendilerini yönetmek için devletle anlaşma imzaladı

08.04.2022 20:00
Kanada'da beş yerli topluluğu kendi kendilerini yönetmek için devletle anlaşma imzaladı

Kanada'nın Ontario eyaletindeki beş yerli topluluğu, ülkede ilk kez gerçekleşen bir uygulama ile kendi kendilerini yönetmek üzere devletle anlaştı.

Kanada'nın Ontario eyaletindeki beş yerli topluluğu, ülkede ilk kez gerçekleşen bir uygulama ile kendi kendilerini yönetmek üzere devletle anlaştı.

Kanada resmi yayın kuruluşu CBC'nin haberine göre, Ontario eyaletindeki Anishinabek yerlilerinden beş kabile, federal hükümetle Yerliler Yasası'ndan uzaklaşıp özyönetime geçmelerini sağlayacak bir anlaşma imzaladı.

Moose Deer Point, Wahnapitae, Nipissing, Magnetawan ve Zhiibaahaasing First Nations kabileleri ile federal hükümet arasında imzalanan tarihi anlaşma ülkede bir ilk oldu.

Kanada Yerlilerle İlişkiler Bakanı Marc Miller de anlaşmanın imzalanması sebebiyle yaptığı yazılı açıklamada, 20 yıldan fazladır müzakereleri süren anlaşma için tarafları tebrik etti.

Miller açıklamasında şu görüşleri dile getirdi:

"Anishinabek liderliğini ve bu tarihi anlaşmayı hayata geçirmek için bu kadar uzun süre çalışan herkesi tebrik ederim. Bu anlaşma, geleneksel Anishinaabe yönetimini canlandırmaya ve ulustan ulusa ilişkimizi yenilemeye yardımcı olacaktır. Anishinabek First Nations ortaklarımızla tüm ortak önceliklerimiz üzerinde birlikte çalışmaya devam etmeyi, onların kendi kaderini tayin hakkını hayata geçirmeyi ve vatandaşları için daha iyi bir gelecekle ilgili ilham verici vizyonlarını desteklemeyi dört gözle bekliyoruz."

Anishinabek Ulusu Büyük Konseyi Başkanı Reg Niganobe CBC'ye yaptığı açıklamada, beş kabilenin kendi kendilerini yönetme konusunda dev bir adım attığını söyledi.

Niganobe, kendileri dışındaki diğer 34 kabileden herhangi birinin gelecekte anlaşmayı imzalamaya karar verebileceğini ifade etti.

Özyönetim anlaşması, beş yerli topluluğuna kilit alanlarda yasa yapma yetkileri tanıyacak.

Anlaşmaya imza koyan beş kabile seçimlerinin nasıl yapılacağı, vatandaşlarının kim olduğu, hükümetlerinin nasıl işleyeceği, Anishinaabe dilini ve kültürünü nasıl koruyup geliştirecekleri konusunda kendi kararlarını verecekler.

Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için federal mevzuatın parlamentoda kabul edilmesi gerekiyor.

Bu aşamanın ardından Kanada'daki tüm yerli topluluklarının yönetim ve yaşantılarını düzenleyen Yerliler Yasası'nın yönetişim ile ilgili kısımları artık anlaşmayı imzalayan kabileler için geçerli olmayacak.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kanada'da beş yerli topluluğu kendi kendilerini yönetmek için devletle anlaşma imzaladı - Son Dakika


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