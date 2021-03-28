Kanada'da bıçaklı saldırı: 1 ölü, 6 yaralı - Son Dakika

Jang, saldırıyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

Saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiğini, altı kişinin yaralandığını kaydeden Jang, şüphelinin gözaltına alındığını belirtti.

Polis yetkilisi Frank Jang, Vancouver'ın işlek bir alışveriş bölgesinde bir kişinin kütüphanenin önündekilere bıçakla saldırdığını bildirdi.

Kanada 'nın Vancouver kentinde düzenlenen bıçaklı saldırıda bir kişi yaşamını yitirdi, altı kişi yaralandı.

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