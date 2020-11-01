Kanada'da bıçaklı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti 5 kişi yaralandı

Geçen günlerde Fransa'nın Nice kentinde bulunan Notre-Dame Kilisesi'nde meydana gelen olayda Brahim Aioussaoi adlı zanlı elindeki bıçakla etrafındakilere saldırmış ve 3 kişiyi öldürmüştü. Saldırıda birçok kişi de yaralanırken, benzer bir saldırı Kanada'da yaşandı.

SALDIRIYI ORTAÇAĞ KOSTÜMÜ GİYMİŞ BİR ERKEK YAPTI

Kanada'nın Quebec kentinde düzenlenen bıçaklı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Saldırıyla ilgili olarak açıklamada bulunan Quebec polisi 'Ortaçağ kostümü' giymiş bir erkeğin cumartesi gecesi kentin tarihi bölgesinde parlamento binası yakınında etrafındakilere saldırdığını açıkladı.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis, olayla ilgili olarak 20'li yaşlarda bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltına alınan kişinin daha sona hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

HALKA DIŞARI ÇIKMAMALARI YÖNÜNDE ÇAĞRI YAPILDI

Öte yandan yetkililer Quebec'te halka dışarı çıkmamaları çağrısı yapıldı. Saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.