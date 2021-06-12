Kanada'da binlerce kişi saldırıda hayatını kaybeden Müslüman aile için yürüdü - Son Dakika

Kanada'nın Ontario eyaletinde Müslüman bir aileye yönelik gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybedenler için farklı inanç gruplarından binlerce kişi "nefretin burada yeri yok", "nefrete karşı sevgi" yazılı pankartlarla yaklaşık 7 kilometre yürüdü.

Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı London kentinde geçtiğimiz Pazar günü Müslüman bir aileyi hedef alan ve 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırının yankıları sürüyor. Saldırıda hayatını kaybedenler için farklı inanç gruplarından binlerce kişi pankartlarla yürüyüş gerçekleştirdi. Göstericiler söz konusu saldırıyı, ırkçılığı ve İslamofobiyi kınamak amacıyla 46 yaşındaki Salman Afzaal, 74 yaşındaki annesi Talat Afzaal, 44 yaşındaki eşi Madiha Salman ve 15 yaşındaki kızları Yumna Salman'ın öldürüldüğü yerden yerel saatle 19.00'da yola çıkarak yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki London Cami'ye geldi. Pankartlarda ise "nefretin burada yeri yok", "nefrete karşı sevgi" ifadeleri yer aldı.

Yürüyüşün organizatörlerinden biri olan St. Aidan Kilisesi'nden Kevin George, "Onların yanında durmak, yalnız yürümek zorunda olmadıklarını bilmelerini sağlamak istiyoruz, onlarla birlikteyiz ve yürüyebileceğimizi göstermek istiyoruz. Müslüman dostlarımızın ve komşularımızın bilmelerini istiyoruz ki bu şehri tanımlayan İslamofobi, nefret ve ırkçılık olmayacak" dedi.

Yürüyüş güzergahları trafiğe kapatılırken, benzer gösteriler Ontario eyaletindeki Toronto, Kitchener-Waterloo, Kitchener, Ottawa ve Thunder Bay kentlerinde de gerçekleştirildi.

Ne olmuştu?

Londra kentinde 6 Haziran'da Müslüman bir aileye Hyde Park Yolu'nda kaldırımda yürüdükleri sırada 20 yaşındaki Nathaniel Veltman aracı ile kasten çarpmış, saldırıda aileden 4 kişi hayatını kaybederken, 9 yaşındaki Afzaal ise yaralanmıştı. Veltman, birinci derece cinayet ve cinayete teşebbüsle suçlanırken, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ise cinayeti "terör saldırısı" olarak nitelendirerek aşırı sağcı grupları ve nefreti engelleme sözü vermişti. - ONTARIO