Üye Girişi
Kanada'da binlerce yerli kadının zorla kısırlaştırıldığı ortaya çıktı - Son Dakika

Kanada'da binlerce yerli kadının zorla kısırlaştırıldığı ortaya çıktı

19.02.2022 20:35
Kanada'da binlerce yerli kadının zorla kısırlaştırıldığı ortaya çıktı

Kanada genelinde yaşayan binlerce yerli kadının, kendi istekleri dışında kısırlaştırıldıkları belirtildi.

Kanada genelinde yaşayan binlerce yerli kadının, kendi istekleri dışında kısırlaştırıldıkları belirtildi.

CTV'deki haberde, British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba ve Quebec eyalet mahkemelerinin her birinde, zorla kısırlaştırıldıklarını ileri süren binlerce yerli kadını temsilen açılmış 5 davanın bulunduğu belirtildi.

Kendisi de bir First Nation yerlisi olan haber ekibinden Creeson Agecoutay'ın edindiği bilgilerle, doğum için hastaneye giden yerli kadınların operasyon sırasında kısırlaştırıldığı ortaya çıktı.

Özellikle sezaryen gerektiren durumlarda hamilelere bir onay formu imzalatıldığı kaydedildi.

Görevlilerin, operasyondan dakikalar önce ve hatta bazen ameliyathaneye giderken söz konusu forma "tüp ligasyonu"na ilişkin bir madde ekledikleri bilgisi paylaşılan haberde, "Bu, doğum sancısıyla kıvranan ve bebeklerinin sağlığı konusunda paniğe kapılan kişilere en savunmasız oldukları anda yaşamlarını değiştiren bir işleme rıza göstermeleri için yapılan bir şey" ifadesine yer verildi.

Haberde görüşlerine yer verilen Saskatchewan Yerlilerinden Melika Popp, "Bu doktorlar, bana yardım etmek için oradalarmış gibiydi." dedi.

Zorla kısırlaştırmanın tarihi çok eskiye dayanıyor

Bugün yerli kadınların zorla kısırlaştırılmaları ile gündeme gelen konunun tarihi, Kanada'da 1928'e kadar gidiyor.

The Canadian Encyclopedia'da yer alan bilgilere göre, zorla kısırlaştırma uygulaması Kanada'da uzun ve genellikle gizli bir tarihe sahip.

Alberta eyaletinde 1928'de kabul edilen ve 1972'ye kadar yürürlükte kalan yasayla "uygun olmayan kişilerin üremesine sınırlama" getirildi.

Kanada Öjeni Kurulunca özellikle hapishanedeki "tehlikeli" mahkumlar için verilen karar kapsamında, uygulama süresi boyunca bazı erkek mahkumlar da kısırlaştırıldı.

British Columbia eyaletinde 1933'te yürürlüğe giren ve 1973'te kaldırılan aynı kanun, giderek yerli kadınları hedef aldı.

YORUMLAR
500
İkiliden örnek davranış! AK Partili başkandan CHP'li başkana doğum günü sürprizi İkiliden örnek davranış! AK Partili başkandan CHP'li başkana doğum günü sürprizi Kanada'da binlerce yerli kadının zorla kısırlaştırıldığı ortaya çıktı Kanada'da binlerce yerli kadının zorla kısırlaştırıldığı ortaya çıktı AK Parti ile CHP arasında buzları eriten sürpriz AK Parti ile CHP arasında buzları eriten sürpriz

Kanada, Quebec, Doğum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kanada'da binlerce yerli kadının zorla kısırlaştırıldığı ortaya çıktı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
20:25 6 gündür kendisinden haber alamayan aile perişan oldu! O ise kafa dinlemek için otele gitmiş
20:21 Hakan Ural, Tarkan'ın Geççek şarkısına mehter marşı çaldırarak tepki verdi
20:08 İtalyan sunucudan 2 spor kanalına çağrı! Taraftarlar havalara uçtu
19:58 Hazine ve Maliye Bakanlığı duyurdu! Haksız fiyat artışının önüne geçmek yeni sistem geliştirildi
19:51 19 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı: 278 kişi vefat 80 bin 454 yeni vaka tespit edildi
19:30 Futbol kariyerine son veren efsane kaleci Casillas tanınmayacak halde
19:21 İkiliden örnek davranış! AK Partili başkandan CHP'li başkana doğum günü sürprizi
19:06 Mutlu günde acı son! Sünnet düğününde hayatını kaybeden çocuğun ölüm sebebi boğazına kaçan şeker
18:20 Kayserispor 3 maçlık yenilmezlik serisini koruyor! Giresunspor ise 17. sırada
18:04 Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky'den NATO'ya çağrı: Dürüst olun
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2022 20:42:49. #1.13#
SON DAKİKA: Kanada'da binlerce yerli kadının zorla kısırlaştırıldığı ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement