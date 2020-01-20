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Kanada'da bir günde 70 santimetre kar yağdı, ordu devreye girdi
16 dakika önce
Kanada'nın doğusunda yer alan St.John's kentine şiddetli kar yağışı 24 saat içinde 70 santimetreye ulaştı. Savunma Bakanlığı, saatte 100 kilometre hıza ulaşan kar fırtınası sonrası karlar altına gömülen şehirde, hayatın normale dönebilmesi orduyu seferber etti.
Kanada'nın doğusunda yer alan St.John's kentinde şiddetli yağış 24 saat içinde 70 santimetreyi aşan kar yığınına neden oldu. Ordu, saatte 100 kilometre hıza ulaşan fırtına sonrası karlar altına gömülen şehirde hayatın normale dönebilmesi için birlikleri seferber etti.
Kanada Savunma Bakanı Harjit Sajjan pazar günü yaptığı açıklamada, alışılmadık miktarda kar altında kalan Newfoundland ve Labrador bölgesine 150 ila 200 asker gönderileceğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 06:02
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