Kanada'da bir günde 70 santimetre kar yağdı, ordu devreye girdi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Kanada'da bir günde 70 santimetre kar yağdı, ordu devreye girdi - Son Dakika Dünya

Kanada'da bir günde 70 santimetre kar yağdı, ordu devreye girdi

16 dakika önce

Kanada'nın doğusunda yer alan St.John's kentine şiddetli kar yağışı 24 saat içinde 70 santimetreye ulaştı. Savunma Bakanlığı, saatte 100 kilometre hıza ulaşan kar fırtınası sonrası karlar altına gömülen şehirde, hayatın normale dönebilmesi orduyu seferber etti.

Kanada'da bir günde 70 santimetre kar yağdı, ordu devreye girdi, System.String[]

Kanada'nın doğusunda yer alan St.John's kentinde şiddetli yağış 24 saat içinde 70 santimetreyi aşan kar yığınına neden oldu. Ordu, saatte 100 kilometre hıza ulaşan fırtına sonrası karlar altına gömülen şehirde hayatın normale dönebilmesi için birlikleri seferber etti.


Kanada Savunma Bakanı Harjit Sajjan pazar günü yaptığı açıklamada, alışılmadık miktarda kar altında kalan Newfoundland ve Labrador bölgesine 150 ila 200 asker gönderileceğini duyurdu.

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Kanada, Ordu, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 06:02 
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