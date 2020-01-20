Kanada'da bir günde 70 santimetre kar yağdı, ordu devreye girdi

Kanada'nın doğusunda yer alan St.John's kentinde şiddetli yağış 24 saat içinde 70 santimetreyi aşan kar yığınına neden oldu. Ordu, saatte 100 kilometre hıza ulaşan fırtına sonrası karlar altına gömülen şehirde hayatın normale dönebilmesi için birlikleri seferber etti.



Kanada Savunma Bakanı Harjit Sajjan pazar günü yaptığı açıklamada, alışılmadık miktarda kar altında kalan Newfoundland ve Labrador bölgesine 150 ila 200 asker gönderileceğini duyurdu.