Kanada'da bir günde 70 santimetre kar yağdı, ordu devreye girdi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Kanada'da bir günde 70 santimetre kar yağdı, ordu devreye girdi - Son Dakika Dünya

Kanada'da bir günde 70 santimetre kar yağdı, ordu devreye girdi

6 saat önce

Kanada'nın doğusunda yer alan St.John's kentine şiddetli kar yağışı 24 saat içinde 70 santimetreye ulaştı.

Kanada'nın doğusunda yer alan St.John's kentine şiddetli kar yağışı 24 saat içinde 70 santimetreye ulaştı. Savunma Bakanlığı, saatte 100 kilometre hıza ulaşan kar fırtınası sonrası karlar altına gömülen şehirde, hayatın normale dönebilmesi orduyu seferber etti.View on euronews

Kanada'da bir günde 70 santimetre kar yağdı, ordu devreye girdi

Kanada, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 06:51 
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