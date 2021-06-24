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Kazmayı vurdukça yenileri çıktı! Kanada'da 751 çocuğa ait kemik kalıntıları bulundu - Son Dakika

Kazmayı vurdukça yenileri çıktı! Kanada'da 751 çocuğa ait kemik kalıntıları bulundu

24.06.2021 18:55

Kanada'nın Sakatchewan eyaletindeki Marieval Yatılı Kilise Okulu'nun bahçesinde gerçekleştirilen kazıda, 751 çocuğa ait kemik kalıntılarına rastlandı. Mezarların bulunduğu Cowessess Bölgesi First Nation Yerlileri Şefi Cadmus Delorme, "Burası toplu mezar yeri değil, bunlar isimsiz mezarlar" görüşünü savundu.

Kanada'da bulunan Sakatchewan eyaletindeki Marieval Yatılı Kilise Okulu'nun bahçesinde yapılan inceleme sonucu ortaya çıkan çocuk mezarları, tüm dünyada büyük şaşkınlık ile karşılandı. Yapılan kazılarda, çocuklara ait olduklarını belirlenen 751 mezar tespit edildi. Bölgedeki incelemelerin ardından açıklamalarda bulunan mezarların bulunduğu Cowessess Bölgesi First Nation Yerlileri Şefi Cadmus Delorme ise, "Burası toplu mezar yeri değil, bunlar isimsiz mezarlar" dedi.

DERİNE TARAMALAR BAŞLATILDI

Mezar yerleri için işaretler olması gerektiğini belirten Delorme, mezarlığı yöneten Roma Katolik Kilisesinin 1960'larda mezarlardaki işaretleme noktalarını kaldırdığını bildirdi.

Kanada resmi kayıtlarına göre Marieval Kızılderili Yatılı Kilise Okulu, 1899'dan 1997'ye kadar eyaletin başkenti Regina'nın yaklaşık 140 kilometre doğusunda, Cowessess yerlilerinin olduğu bölgede faaliyet gösterdi. British Columbia eyaletinin Kamlopps kentindeki yatılı kilise okulunun bahçesinde de 29 Mayıs'ta 215 çocuğa ait ceset kalıntılarının olduğu kayıt dışı mezarların bulunması üzerine, ülke genelindeki 139 okulda başlatılan derine nüfuz eden radar taramalarında yeni mezarlar keşfedilmişti.

"KANADA TARİHİNİN EN KARANLIK BÖLÜMÜ"

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun, "Kanada tarihinin en karanlık bölümlerinden biri" olarak nitelendirdiği eski yatılı kilise okulları uygulaması, son dönemde bahçelerinde bulunan toplu mezarlarla uluslararası kamuoyunun dikkatini çekti.

150 BİNDEN FAZLA ÇOCUK ALIKONULDU

İlki 1840'ta Katolik Kilisesi tarafından Kanada hükümeti adına açılan ve sonuncusu 1997'de kapatılan toplam 139 yatılı kilise okulu, faaliyette olduğu yıllarda 150 binden fazla yerli çocuğun ailelerinden zorla koparılarak alıkonulduğu yerler oldu.

Beyaz çoğunluğun hakim olduğu topluluklara entegre edilmek için zorla ailelerinden ve kültürlerinden uzaklaştırılan çocukların büyük kısmı kötü muameleye maruz kaldı, cinsel ve fiziksel tacize uğradı, açlık ve soğuğa mahkum edildi.

DEVLET ADINA ÖZÜR DİLEDİ

Dönemin Kanada Başbakanı Stephen Joseph Harper, 2008'de yatılı kilise okullarında yaşananlar için devlet adına özür dilerken, aynı yıl trajedinin tüm boyutları ile ortaya çıkarılması için Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu kuruldu. Hayatta olan mağdurların 6 bininden fazlasını dinleyen Komisyon, çalışmalarını 2015'te tamamladı ve 4 bin sayfalık rapor hazırladı.

Raporunda yaşananları "kültürel soykırım" olarak tanımlayan Komisyon, hükümete de sorunun çözümüne ilişkin 94 madde halinde tavsiyelerde bulundu.

ÇOCUKLARI DENEK OLARAK KULLANMIŞLAR

Bazı kaynaklarda, kilise okullarında kalırken ölen çocuk sayısı 4 bin 200 olarak verilirken, Komisyon raporunda, ölümlerin kilise yönetimlerince belgelenmemesi nedeniyle bu sayının 5 bin 995 olduğu kaydedildi.

Kuruldukları bölgelerdeki yerli kabilelerinin çocuklarını, ailelerinden zorla alan kilise yatılı okulu görevlilerinin, cinsel ve fiziksel kötü muamelenin yanı sıra çocuklar üzerinde tıbbi deneyler yaptıkları da belirlendi.

Kazmayı vurdukça yenileri çıktı! Kanada'da 751 çocuğa ait kemik kalıntıları bulundu

Kızılderili, Katolik, Kanada, Roma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kazmayı vurdukça yenileri çıktı! Kanada'da 751 çocuğa ait kemik kalıntıları bulundu - Son Dakika


YORUMLAR (5)
  • Ali Kublay: Daha çok özür dilersiniz de herkes gerçeği biliyor Akif indedigi gibi medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar çok şükür Allah'ın adaleti var yaşasın zalimler için cehennem Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
  • akil çelik: Bunlar sözde Türkiye'nin ermenilere soy kırım yaptığınını savunan sözüm ona çağdaş ama aslında vahşi ve barbar Avrupa ve Amerikalılar Cevap Yaz 32 1 Yayından Kaldır
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