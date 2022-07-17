Kanada'da Boundary Bay Airshow İki Yıl Aradan Sonra Yeniden Düzenlendi - Son Dakika
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Kanada'da Boundary Bay Airshow İki Yıl Aradan Sonra Yeniden Düzenlendi

17.07.2022 14:14
Kanada'da Boundary Bay Airshow İki Yıl Aradan Sonra Yeniden Düzenlendi

DELTA, 17 Temmuz (Xinhua) -- Kanada'nın British Columbia eyaletine bağlı Delta şehrinde insanlar, Boundary Bay Airshow kapsamında düzenlenen uçuş performansını izliyor, 16 Temmuz 2022. Bay Airshow, Cumartesi günü iki yıllık pandemi arasının ardından yeniden düzenlendi.

DELTA, 17 Temmuz (Xinhua) -- Kanada'nın British Columbia eyaletine bağlı Delta şehrinde insanlar, Boundary Bay Airshow kapsamında düzenlenen uçuş performansını izliyor, 16 Temmuz 2022. Bay Airshow, Cumartesi günü iki yıllık pandemi arasının ardından yeniden düzenlendi. "Tekrar Hoş geldiniz" etkinliğinde, Kuzey Amerikalı pilotlar 3 saatten fazla akrobasi performansı yaptı ve modern uçaklardan klasik uçaklara kadar uzanan sabit sergiler düzenlendi. (Fotoğraf: Liang Sen/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Kanada, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kanada'da Boundary Bay Airshow İki Yıl Aradan Sonra Yeniden Düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kanada'da Boundary Bay Airshow İki Yıl Aradan Sonra Yeniden Düzenlendi - Son Dakika
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