Kanada'da çocuğunu alan bayram karnavalına koştu - Son Dakika

Kanada'nın Mississauga kentinde Kuzey Amerika İslam Topluluğuna (ISNA) bağlı Kanada İslam Merkezi tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla organize edilen karnavalda anne ve babalar çocuklarıyla eğlenme fırsatı buldu.

Merkezin otoparkına kurulan karnaval meydanına akın eden binlerce kişi, içeri girebilmek için saatlerce sıra bekledi.

Bölgede trafiğin kilitlendiği karnavalda Müslüman ailelerin yanı sıra çevredeki evlerde yaşayan Kanadalılar da çocuklarıyla eğlendi.

Aşırı sıcağa karşı karnaval meydanında ücretsiz su dağıtıldı ve serinleme alanı oluşturuldu, acıkanlar için de sandviç ve hamburger satıldı.

ISNA Kanada İslam Merkezi İmamı ve Karnaval Organizatörü Hüssam Helal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bayramın sevincini yaşadığımız bugün salgın kuralları yüzünden bunalan insanları rahatlatmak için organize ettiğimiz karnavala binlerce kişi geldi, gelmeye devam ediyor. Ailelerin ve çocukların sevincini görmek, bayrama başka bir güzellik katıyor." dedi.

Bayramın birinci günü öğle namazından sonra başlayan karnaval, akşam namazı saatine kadar sürdü.