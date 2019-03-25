Son Dakika Haberleri: Kanada'da Dünyanın En Büyük ve En Yaşlı T-rex Fosili Bulundu

Kanada'da Dünyanın En Büyük ve En Yaşlı T-rex Fosili Bulundu

53 dakika önce

Kanada'nın Saskatchewan eyaletinde, dünyada bugüne kadar keşfedilen en büyük ve en yaşlı Tyrannosaurus rex (T-rex) iskelet fosili bulundu.

Kanada'da Dünyanın En Büyük ve En Yaşlı T-rex Fosili Bulundu, System.String[]
Kanada'nın Saskatchewan eyaletinde, dünyada bugüne kadar keşfedilen en büyük ve en yaşlı Tyrannosaurus rex (T-rex) iskelet fosili bulundu.


Alberta Üniversitesi paleontologlarından oluşan bilim heyetinin Scotty adını verdiği T-rex iskeletinin, 13 metre uzunluğunda, 66 milyon yıl yaşında ve 8 bin 800 kilogram ağırlığında olduğu duyuruldu.


Alberta Üniversitesi Biyoloji Bilimleri Bölümü'nden Scott Persons, Saskatchewan eyaletindeki bir bilimsel araştırma sahasında ilk kez 1991 yılında keşfedilen iskelete dair bir açıklama yapılmadığını belirterek, uzun yıllar boyunca iskeletin, kemikleri saran kumtaşından arındırılması için çalışıldığını ve çalışmanın tamamlandığını söyledi.


İskeletin, Saskatchewan eyaletinin başkenti Regina'daki Saskatchewan Kraliyet Müzesi'nde sergileneceğini bildiren Persons, yapılan incelemede Scotty'nin 30'lu yaşlarda öldüğünü ve bunun et yiyici dinozorlar için bilinenden daha uzun bir yaşam olduğunu ifade etti.


"Dinozorların Kralı" olarak da bilinen Tyrannosaurus rex türünde, bugüne kadar bulunan en büyük iskelet fosili, Scotty'den 400 kilogram daha az ağırlığa sahip. Scotty'nin iskeleti ise kumtaşlarından arındırıldıktan sonra parçalar halinde müzeye taşınarak birleştirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 04:28 Kaynak: AA

Kanada, Teknoloji
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