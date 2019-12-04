Son Dakika Haberleri: Kanada'da "esrar uzmanlığı" için üniversite programı açılacak
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Kanada'da "esrar uzmanlığı" için üniversite programı açılacak

6 saat önce

Kanada'nın Montreal kentinde bir üniversitede esrar üreticiliği uzmanlık programının açılacağı bildirildi.

Kanada'da

Kanada'nın Montreal kentinde bir üniversitede esrar üreticiliği uzmanlık programının açılacağı bildirildi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, McGill Üniversitesi bünyesinde gelecek yıl "Ticari Esrar Diploma Programı" açılacak.

Programda, kenevir ve esrar yetiştiriciliği uzmanlığı, soy ve tür tasarımı, yetiştirilen ürünlerin yabancı ot ve gen değişimine karşı korunması ile Kanada'nın esrar endüstrisinin yasal çerçevelerle korunması gibi alanlarda eğitim verilecek.

Yıllık harcı 24 bin Kanada doları olan programla ülke genelindeki esrar üretimine üniversitelerin de katkı sağlaması amaçlanıyor.

McGill Ünivesitesi Tarım ve Çevre Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Anja Geitmann, yaptığı açıklamada, sektör yetkililerinin geçen yıl nitelikli personel alımı için kendilerine başvurduğunu söyledi.

Geitmann, "Sektörün ileri gelenleri bizi aradığında umutsuzlardı. 'Bitki biliminde kimse var mı?' diye sordular. Şimdi, öğrencilere endüstrinin yasal çerçevesini anlama ve esrar konusunda özel bir uzmanlık eğitimi vereceğiz." dedi.


McGill Üniversitesi, Kanada'daki üniversiteler içinde söz konusu alanda diploma programı açacak ilk üniversite olurken, Toronto yakınlarındaki Guelph Üniversitesi de kurs seviyesinde başlattığı bir uygulama ile esrar ekimi ve yetiştiriciliği eğitimi veriyor.


Kanada'da esrar kullanımı ve yetiştiriciliği, federal hükümetin belirlediği kanun hükümleri kapsamında 17 Ekim 2018'de serbest bırakılmıştı.

Montreal, Kanada, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 10:50 Kaynak: AA
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