Kanada'da Müslümanlara yönelik nefret suçları yüzde 71 arttı - Son Dakika
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Kanada'da Müslümanlara yönelik nefret suçları yüzde 71 arttı

05.08.2022 12:24
Kanada'da Müslümanlara yönelik nefret suçları yüzde 71 arttı

Kanada'da geçen yıl Müslümanlara yönelik nefret suçlarında yüzde 71 artış yaşandığı belirtildi.

Kanada'da geçen yıl Müslümanlara yönelik nefret suçlarında yüzde 71 artış yaşandığı belirtildi.

Middle East Eye'ın haberine göre, Kanada'nın resmi istatistik kurumu Statistics Canada'nın yayımladığı raporda ülke genelinde Müslümanlara yönelik nefret suçlarında belirgin bir artış gözlendiği bildirildi.

Müslümanlara yönelik 2020'de kaydedilen saldırıların sayısı 84 iken, 2021'de 144'e yükseldiği ifade edilen raporda, böylece ülke genelinde Müslüman topluluklara karşı nefret suçlarının bir yıl içerisinde yüzde 71 arttığına işaret edildi.

Ülke genelinde 2019'da ise Müslüman topluluklara yönelik 182 olay gerçekleşmiş, ancak 2020'de belirgin bir düşüş gözlenmişti.

Kanadalı Müslümanlar Ulusal Konseyi (NCCM), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 2021'de Kanadalı Müslümanlara karşı nefret suçlarının artışına işaret ederek, "Nefret suçlarının sayısının, istatistiklerde görünenden çok daha fazla olduğu" vurgulandı.

Raporda, geçen yıl Ontario'da Müslüman bir aileyi hedef alan ve 4 kişinin öldüğü bir kişinin sağ kurtulduğu saldırıya da işaret edildi.

Ontario'da geçen yıl Nathaniel Veltman adlı 20 yaşındaki genç, karşıdan karşıya geçmeyi bekleyen aynı aileden 4 kişiye bilinçli olarak kamyonetiyle çarparak, öldürmüştü.

Polis, saldırının "önceden planlandığını" ve "nefretten kaynaklandığını" belirtirken, Başbakan Justin Trudeau olayı "terörist saldırı" olarak nitelendirmişti.

Yahudilere yönelik nefret suçunda yüzde 47 artış

Raporda, ayrıca Yahudileri hedef alan saldırıların yüzde 47, Katoliklere yönelik saldırıların ise yüzde 260 arttığı belirtildi.

Ülkede toplam nefret suçu sayısı 2020'de 2 bin 646 iken 2021'de yüzde 27 artarak 3 bin 360'a yükseldi.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Ontario, Kanada, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kanada'da Müslümanlara yönelik nefret suçları yüzde 71 arttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kanada'da Müslümanlara yönelik nefret suçları yüzde 71 arttı - Son Dakika
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