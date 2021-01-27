Kanada'da geliştirilen Kovid-19 aşısının klinik testlerine başlandı - Son Dakika

Kanada'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen bir aşının klinik denemelerine başlandığı bildirildi.

Aşıyı geliştiren Toronto merkezli Providence Therapeutics isimli biyoteknoloji şirketinin Üst Yöneticisi Brad Sorenson, basına yaptığı açıklamada, PTX-COVID19-B adı verilen aşının ilk aşamada 60 yetişkin gönüllüye uygulandığını söyledi.

Uygulamanın üç kez tekrarlanacağını belirten Sorenson, "Aşılar, vücutta bağışıklık tepkisini tetiklemek için tasarlanmıştır. Şirketimizin ürünü bir mRNA aşısıdır ve Kanada'da halihazırda uygulanan Moderna aşısına benziyor" dedi.

Sorenson, klinik denemelerin ardından aşının seri üretimine geçeceklerini ve bunun için Calgary'de tesis satın aldıklarını ifade etti.