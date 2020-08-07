Kanada'da gölde bebek cesedine ait parçalar bulundu - Son Dakika

Kanada'da Ontario Gölü'nde bebek cesedine ait parçalar bulundu.

Kanada'nın Ontario eyaletindeki Ontario Gölü'nün Pickering Sahili'nde dün akşam saatlerinde bir bebeğe ait ceset parçaları bulundu. Durham Bölge Polisi tarafından yapılan açıklamada, bir vatandaşın kıyı şeridi boyunca suda yüzen et parçaları gördüğünü ve polisi aradığını aktardı. Polis, sudaki parçaların ne olduğunun anlaşılamaması üzerine olay yerine adli tıp ekiplerinin çağrıldığını açıkladı. Adli tıp ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından et parçalarının bir bebeğe ait olduğu tespit edilirken, parçalar otopsi için adli tıbba götürüldü. Soruşturmayı cinayet masasının devralması ile olayla ilgili yapılan araştırma derinleştirildi. Polis, "Umarım araştırmalarımız bu cinayetin çözümüne ışık tutacaktır. Soruşturma biraz zaman alacak ve detaylara ulaşmak için delillere ulaşmaya çalışacağız" dedi.

Öte yandan olayla ilgili daha fazla bilgiye ulaşmak için bölge polisi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda doğumu gerçekleştiren annenin sağlığından ve hayatından endişeli olduğunu ifade ederken, olayla ilgili herhangi bir bilgi ve görgü sahibi olanların 911'i veya ihbar hattını araması çağrısında bulundu. - TORONTO