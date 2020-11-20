Kanada'da günlük Covid-19 vaka sayısı 20 bine ulaşabilir - Son Dakika

Kanada'da günlük Covid-19 vaka sayısı 20 bine ulaşabilir

20.11.2020 22:32
Kanada'da günlük Covid-19 vaka sayısı 20 bine ulaşabilir, System.String[]

Kanada'da yapılan araştırmaya göre, insanların korona virüs önlemleri almadıkları takdirde Aralık ayına kadar günlük ortalama 4 bin 800 olan vaka sayısının 20 binlere ulaşabileceği belirtildi.

Kanada'da yapılan araştırmaya göre, insanların korona virüs önlemleri almadıkları takdirde Aralık ayına kadar günlük ortalama 4 bin 800 olan vaka sayısının 20 binlere ulaşabileceği belirtildi.

Korona virüs salgının tüm dünyada etkisini arttırmaya devam ediyor. Kanada'nın Halk Sağlığı Sorumlusu Dr. Theresa Tam yaptığı açıklamada, korona virüs salgınında ikinci dalganın ilk dalgadan da kötü olduğunu aktararak, "Şu anda her gün ortalama 4 bin 800 vaka rapor ediliyor. Dahası, salgın büyümeye devam ediyor ve bir hafta öncekine kıyasla yaklaşık yüzde 15 oranında daha fazla günlük vaka bildirildi. Ülke genelinde vaka sayılarının hızla düşürülmesi gerekiyor" dedi.

Başbakan Justin Trudeau konuyla ilgili evinin önünden yaptığı açıklamada, hastane kapasitesinin ve sağlık çalışanlarının iş yükünün giderek artmaya devam ettiğini belirterek, bu yükselişi durdurmak için "Elimizden gelen her şeyi yapmalıyız " ifadelerini kullandı.

Kanada'da korona virüsün seyriyle ilgili yapılan araştırmaya göre, insanlar Noel için bir araya gelir ve kalabalıklar oluştururlarsa ülkede Aralık ayında 60 binden fazla günlük vaka kaydedebileceği belirtildi. Araştırmada, Kanada'nın 30 Kasım'a kadar toplam 366 bin 500 ile 378 bin 600 vakaya ve 11 bin 870 ile 12 bin 120 can kaybına ulaşılacağı ifade edilirken, mevcut temas oranlarının devam etmesi ile Aralık ayına kadar ülkede günlük vaka sayısının 20 bine yükseleceği öne sürüldü.

Kanada Sağlık Bakanı Patty Hajdu ise yaptığı açıklamada, korona virüsün yayılmasını yavaşlatmak için insanların temas sayısını azaltılması ve mümkün olduğunca evden çıkmamaları konusunda uyardı.

Kanada'da toplam vaka sayısı 315 bin 754'e, toplam can kaybı ise 11 bin 265'e ulaştı. - OTTAWA

Kanada'da günlük Covid-19 vaka sayısı 20 bine ulaşabilir

Koronavirüs, Aralık, Kanada, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kanada'da günlük Covid-19 vaka sayısı 20 bine ulaşabilir - Son Dakika


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