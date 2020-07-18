Kanada'da hazırlanan bir rapora göre Kovid-19'dan Çin ve İran sorumlu - Son Dakika

Kanada'da hazırlanan bir rapora göre Kovid-19'dan Çin ve İran sorumlu

Merkezi Kanada'nın başkenti Ottawa'da bulunan Macdonald-Laurier Enstitüsü ve Kanada Güvenlik Araştırma Grubu tarafından ortaklaşa hazırlanan bir raporda, Çin ve İran Kovid-19'un yayılması konsunda sorumlu tutuldu.

Merkezi Kanada'nın başkenti Ottawa'da bulunan Macdonald-Laurier Enstitüsü ve Kanada Güvenlik Araştırma Grubu tarafından ortaklaşa hazırlanan bir raporda, Çin ve İran Kovid-19'un yayılması konsunda sorumlu tutuldu.

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"Kovid-19 salgını ve gizlenmesinde otoriter rejimlerin sorumluluğunu araştırmak" başlıklı raporda, Çin ve İran'ın Kovid-19'un örtbasından sorumlu tutulması gerektiği belirtiliyor.

Raporda, "Bu durum hala gelişmekle birlikte, hem Çin hem de İran rejimlerinin kritik ilk günlerinde salgının kanıtlarını gömdüğüne, halkın sağlık ve güvenliği pahasına güç veya istikrarı korumaya çalışmayı seçtiğine dair güçlü kanıtlar var. Bu iki ülke virüsle ilgili kasıtlı olarak eksik raporlama, uluslararası toplumdan ve kendi vatandaşlarından, gelen salgının kapsamını gizleme ve halk sağlığını korumak için bilgi açıklayanları susturma yoluna gittiler." ifadeleri kullanıldı.

Raporda, Kanada ve diğer hükümetlerin Çin ve İran'dan hesap sormak için izleyebilecekleri yasal yollar olduğu belirtilerek iki ülkenin; Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi, Dünya Sağlık Örgütü'nün uluslararası sağlık düzenlemeleri, Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsü ve Biyolojik Silahlar Konvansiyonu gibi uluslararası anlaşmalarda belirtilen uluslararası yasal yükümlülüklerini ihlal ettikleri savunuldu. Raporda hükümetlerin Çin ve İran'ı cezalandırmak için BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, DSÖ Genel Direktörlüğü, Uluslararası Ceza Mahkemesi ve BM Güvenlik Konseyi gibi uluslararası kuruluşlara dava boyutunda başvurularda bulunmaları gerektiği kaydedildi.

Çin Halk Cumhuriyeti, Ottawa, Kanada, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 18:55 Kaynak: AA

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