Kanada'da içme suyunda kirlilik

Kanada'nın Montreal ve Regina kentlerindeki çeşme suyunda yüksek oranda kurşun tespit edildi.

Montreal ve Regina'daki bazı ev, okul ve kreşlerde kullanılan çeşme suyundaki kurşun seviyesinin Kanada Federal Kılavuzu'ndaki seviyeyi aştığı belirtildi.

Montreal'deki Concordia Üniversitesi Araştırmacı Gazetecilik Enstitüsünün aralarında olduğu 10 medya kuruluşu ve 9 üniversitede görevli 120 gazetecinin yaptığı çalışmada, Kanada genelinde 11 kentteki içme sularındaki kurşun miktarının ölçüldüğü test sonuçları bir araya getirildi.

2014'ten bu yanaki kayıtların incelendiği çalışmada, 12 bin testin sonucunun yüzde 33'ünün ulusal güvenlik rehberinde belirlenen seviyeden milyarda 5 oranında fazla çıktığı görüldü.

Araştırmacılar, içme sularında bulunan kurşun oranının, 2015 sonu ve 2016 başında yüzlerce evde kullanılan içme suyunun standartların üzerinde kirli olduğu tespit edilen ABD'nin Michigan eyaletinin Flint kentindeki sulardan daha yüksek olduğuna dikkati çekti.

Diğer yandan, üst düzey Kanadalı yetkililer içme sularının eski altyapı sisteminde kullanılan kurşun borular nedeniyle kirlendiğini belirterek yıpranmış altyapının yenilenmesiyle ilgili çalışmaların sürdüğünü belirtti.



Montreal Belediye Başkanı Valerie Plante, 100 bin evin içme suyunu testten geçirecekleri ve kurşun boruların değişimini hızlandıracakları sözü verdi.

Kanada, dünyanın su zengini ülkeleri arasında gösteriliyor.