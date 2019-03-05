Son Dakika Haberleri: Kanada'da İnsansız Otobüs Görücüye Çıktı

Kanada'da İnsansız Otobüs Görücüye Çıktı

57 dakika önce

Kanada'nın Vancouver şehrinde hızı en fazla 40 kilometreye ulaşabilen insansız otobüs görücüye çıktı.

Kanada'da İnsansız Otobüs Görücüye Çıktı, System.String[]
Kanada'nın Vancouver şehrinde hızı en fazla 40 kilometreye ulaşabilen insansız otobüs görücüye çıktı.

Kanada'nın Vancouver şehrinde hızı en fazla 40 kilometreye ulaşabilen insansız otobüste radar sensörü, kamera ve GPS donanımları bulunuyor. Üzerindeki radarlar sayesinde yayalara ve nesnelere çarpmadan ilerleyen insansız otobüs yazılımlarla önceden belirlenen duraklarda durup belirlenen güzergahlar arasında ilerliyor. Ayrıca tekerlekli sandalye ve bebek arabalarının rahatlıkla çıkabilmesi için araçta bazı sistemler bulunuyor. Motorlu taşıtların olmadığı özel olarak tasarlanmış hat üzerinde ilerleyen insansız otobüs, maksimum 12 yolcuya hizmet verebiliyor. - VANCOUVER

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 03:19 Kaynak: İHA

Vancouver, Kanada, Güncel
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