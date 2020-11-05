- Kanada'da intihar vak'alarına karşı futbol çözümü - Son Dakika

- Kanada'da intihar vak'alarına karşı futbol çözümü

05.11.2020 16:41

- Kanada'da intihar vak'alarına karşı futbol çözümü Kanada'nın Nunavut şehrinde yönetim, artan intihar vak'alarını engellemek için halkı futbola yönlendiriyor.

- Kanada'da intihar vak'alarına karşı futbol çözümü

OTTAWA - Kanada'nın Nunavut şehrinde yönetim, artan intihar vak'alarını engellemek için halkı futbola yönlendiriyor. Şehirde yaşayan gençler ise futbola olan teşvikten çok memnun.

Kanada'nın Kuzey Kutbu şehri Nunavut, son zamanlarda artan intihar vak'aları nedeniyle gündeme oturmuştu. Kuzey Amerika'da korona virüs (Covid-19) pandemi süreci boyunca hiç pozitif vak'anın kayda geçmediği şehirde, intihar girişimleri ülkede ölüm nedenleri arasında üst sıralarda yer alıyor. Neredeyse 40 bin nüfusun 2 milyon kilometrekareye yayıldığı şehirde intihar girişimleri, Kanada geneline göre 9 kat daha fazla. Nunavut Futbol Derneği yaptığı açıklamada, "Şükürler olsun ki Covid-19 pandemisinden etkilenmedik. Ancak bizim pandemimiz ise intihar vak'aları. Bu durum çok büyük bir zorluk. Hem de şu ana kadar karşılaştıklarımızın en büyüğü" ifadelerini kullandı. Nunavut yönetimi ise bu duruma çözüm olarak, halkı futbola teşvik ederek intihar vak'alarını azaltmayı hedefliyor. Şehir yönetimi, 15 yaş altı ve 18 yaş altı futbol takımlarının yanı sıra kadınlar için de futbol kulüpleri kurarak, bir takım futbol turnuvası programı oluşturdu. Kapalı salonlarda gerçekleştirilen turnuvalar, Kanadalı futbol severlerin şehri ziyaret etmesini sağlarken, şehirde yaşayan birçok gencin diğer ülkelerde gerçekleştirilen turnuvalara katılımını teşvik ediyor. Şehirde yaşayan gençler, şehir yönetiminin futbola olan bu teşvikinden çok memnun.

Kanada'nın Kuzey kenti Nunavut'ta, eğitim sisteminin yetersiz olması, zorlu hayat şartları ve sert iklim koşullarının yanı sıra ulaşımın neredeyse imkansız olması, şehirde intihar girişimlerinin artmasına neden oluyor. Şehirde, kışın hava sıcaklığının neredeyse sıfırın altında 50 santigrat dereceye kadar düşmesi, Nunavut'ta yaşam koşularını daha da zorlaştırıyor.

- Kanada'da intihar vak'alarına karşı futbol çözümü
- Kanada'da intihar vak'alarına karşı futbol çözümü
- Kanada'da intihar vak'alarına karşı futbol çözümü
- Kanada'da intihar vak'alarına karşı futbol çözümü

Koronavirüs, İntihar, Futbol, Kanada, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Kanada'da intihar vak'alarına karşı futbol çözümü - Son Dakika


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