Kanada'da kamyoncuların öncülük ettiği aşı karşıtı eylemler, Finlandiya'ya da sıçradı - Son Dakika

Kanada'da başlayan ve kamyoncuların öncülük ettiği aşı karşıtı eylemler, Finlandiya'ya da sıçradı.

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de bir araya gelen protestocu grup, araçlarıyla trafikte aksamalara yol açtı. Helsinki polisinin uyguladığı yüklü miktarlardaki trafik cezaları bile eylemcileri etkinliklerinden alıkoymadı. Soğuk havaya rağmen Helsinki merkezindeki ana caddede toplanan protestocular, kurdukları stantlarda sloganlar atıp şarkı söyledi. Ellerinde taşıdıkları "Özgürlük yok, aşı zorlamasına hayır" ve "Yeter artık! Akaryakıt fiyatları düşürülsün" yazılı pankartlarla müziğin ritmine kendini kaptıran grup üyelerine çevreden geçen bazı vatandaşlar da destek verdi.